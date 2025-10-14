ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
金鐘倒數！木木狠甩5公斤「主持備戰秘辛曝」　誇讚夏和熙私下面

記者孟育民／台北報導

第60屆金鐘獎即將在本周17、18日登場，今年節目類紅毯由夏和熙、木木（林葦妮）搭檔，相當吸睛。正在閉關的木木接受《ETtoday星光雲》訪問，透露目前已經瘦了5公斤，但覺得也是最困難的部分，笑說，「因為壓力大的時候我就會想吃東西，但因為是這麼重要的工作上鏡很重要，所以又得克制自己的飲食！」她表示雖然壓力很大，但有上次的經驗，所以今年相對冷靜不少，「這幾天會去拜拜讓自己安心也祈求神明的保佑，希望能不卡詞，聲音好聽，一起順利，準時把所有入圍者送進典禮！」

▲▼木木分享酬備金鐘獎心聲 。（圖／Instagram／mumu0808_）

▲木木目前正在籌備金鐘獎主持。（圖／Instagram／mumu0808_）

木木在去年首度接下金鐘獎紅毯主持人，流利的口條、穩健的台風備受觀眾喜愛，更被狂讚零負評，她今年再次接下重任，將搭檔夏和熙，她也忍不住誇讚對方，「我覺得熙熙超級認真的，我們兩個碰面的時候，看他整個團隊都在陪他一起練習，所以一進他們公司，就可以感受到一股熙熙的壓力瀰漫在空氣中。」

木木也坦言兩人之前就有合作過，所以不擔心默契問題，「雖然他一直叫我學姊但我承擔不起啦，畢竟我也才主持一年，而且他也是很資深的前輩！總之我很期待我們這段時間的努力可以在金鐘紅毯擦出什麼樣意想不到的火花！」

▲▼「第60屆金鐘獎」 星光大道主持人發布會-夏和熙,木木（林葦妮）。（圖／記者黃克翔攝）

▲夏和熙、木木組合掀起外界期待。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

至於紅毯造型，木木則說最近有積極減肥，私下也有請教夏和熙瘦身方法，「目前有小小瘦了5公斤，也有去上皮拉提斯跟健身想說讓體態好一點，禮服的部分大家就期待一下，但因為光環還是要留給入圍者，所以還是走低調美！」

王世堅駐唱畫面流出？賴銘偉唱〈沒出息〉撞臉本尊

