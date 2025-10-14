ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《許我》趙露思配音員挨轟
首波降溫將報到
「康熙」再度合體！蔡康永鬆口了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

家寧 李珠珢 陳漢典 Lulu 于朦朧 阿沁 賀瓏 唐綺陽

對天蠍女有陰影！　許明杰曝女友「跳窗、撞牆」逼復合：弄得很難看

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《綜藝OK啦》明（15日）播出「這些星座女友讓人怕怕」，藝人許明杰曾和天蠍座的女生交往過：「她年紀比我小，我們的生活習慣、觀念都不太一樣，有時候溝通很累，就想說要不要先分開，結果就開始大吵。」女方甚至不甘心被分手，情緒勒索逼復合，行徑相當恐怖。

▲▼許明杰遇到恐怖情人。（圖／中天綜合台提供）

▲許明杰遇到恐怖情人。（圖／中天綜合台提供）

許明杰對方因為不能接受被提分手做出偏激行為：「我家住12樓，她直接跳上我家窗台，我馬上拉住她，因為我看那個鐵架往下沉了，如果我沒拉住她，她是有可能掉下去的。」對方還不斷情緒勒索要求復合：「只要一言不合，她就要闖紅燈，每次我都要拉住她，在路上弄得很難看，不然就是用頭撞牆，而且我那時候有主持歌唱比賽節目，歌手上台唱歌時，我就要趕快去回她訊息，不然她會說『你不回，我就去電視台找你』！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼許明杰遇到恐怖情人。（圖／中天綜合台提供）

▲女方逼復合，讓許明杰至今心有餘悸。（圖／中天綜合台提供）

許明杰覺得處女座的女生反差也很大：「我這個對象家境非常好，剛在一起時她會說『你對我好，以後我家裡的都是你的』，可是有一次吵架，她立刻變臉說『你拍那什麼戲？唱那什麼歌？你這輩子都不可能有出息，我家有多少錢？砸都砸死你』！」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

天蠍許明杰恐怖情人綜藝OK啦

推薦閱讀

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票…張語芯無所謂

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票…張語芯無所謂

9小時前

快訊／李亞鵬宣布二度離婚！「孩子跟媽媽生活」　累積負債110億

快訊／李亞鵬宣布二度離婚！「孩子跟媽媽生活」　累積負債110億

1小時前

于朦朧母親爆輕生送醫不治！陸YTR稱「自盡或遭滅口」　網疑真相掀論戰

于朦朧母親爆輕生送醫不治！陸YTR稱「自盡或遭滅口」　網疑真相掀論戰

5小時前

樂天女孩赴美應援「踩紅線」　最嚴重終身不得再入境美國

樂天女孩赴美應援「踩紅線」　最嚴重終身不得再入境美國

8小時前

家寧新片觀看次數跌破5位數　被抓包「私帳自問自答」衝流量

家寧新片觀看次數跌破5位數　被抓包「私帳自問自答」衝流量

20小時前

樂天女孩被爆違法　面臨「終身無法入美」窘境　球團緊急回應

樂天女孩被爆違法　面臨「終身無法入美」窘境　球團緊急回應

7小時前

《黑暗榮耀》鄭星一斷開9年妻！　離婚是雙方的共識與理解

《黑暗榮耀》鄭星一斷開9年妻！　離婚是雙方的共識與理解

6小時前

李珠珢寫真才出包惹怒粉！出版社突公告「簽書會取消」：藝人檔期無法配合

李珠珢寫真才出包惹怒粉！出版社突公告「簽書會取消」：藝人檔期無法配合

17小時前

快訊／劉俊謙結婚了！　與蔡思韵相戀6年修正果…甜曬婚紗照

快訊／劉俊謙結婚了！　與蔡思韵相戀6年修正果…甜曬婚紗照

2小時前

以為新劇定裝！陸女星穿白紗拍到一半燈光全暗…男友突現身下跪求婚

以為新劇定裝！陸女星穿白紗拍到一半燈光全暗…男友突現身下跪求婚

5小時前

Lulu婚後首露面！曝陳漢典求婚落淚瞬間　保密戀情「演藝圈只有一人知情」

Lulu婚後首露面！曝陳漢典求婚落淚瞬間　保密戀情「演藝圈只有一人知情」

23小時前

《許我》趙露思配音員挨轟！爆她身心狀況差　同行怒打臉：沒職業道德

《許我》趙露思配音員挨轟！爆她身心狀況差　同行怒打臉：沒職業道德

4小時前

熱門影音

優里？喬瑟夫？傻傻分不清

優里？喬瑟夫？傻傻分不清
趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神
吳宗憲突爆Lulu懷孕了？！

吳宗憲突爆Lulu懷孕了？！
S媽臨時取消公開露面　廖家儀心疼「網路霸凌不可取」

S媽臨時取消公開露面　廖家儀心疼「網路霸凌不可取」
Lulu「真的沒懷孕」　傳聞多到陳漢典也追問XD

Lulu「真的沒懷孕」　傳聞多到陳漢典也追問XD
小禎.佩甄合體頒獎　模仿王世堅「從從容容」

小禎.佩甄合體頒獎　模仿王世堅「從從容容」
曾之喬育兒「排班制」　誇老公辰亦儒：沒看錯人

曾之喬育兒「排班制」　誇老公辰亦儒：沒看錯人
前男友要包多少？阿達神回笑瘋 虧Lulu陳漢典「要入圍金馬」

前男友要包多少？阿達神回笑瘋 虧Lulu陳漢典「要入圍金馬」
館長失言嗆賴清德　余天怒：難怪被開槍

館長失言嗆賴清德　余天怒：難怪被開槍
花蓮救災被當面嗆「作秀」　嘻小瓜氣炸：物資我們買的

花蓮救災被當面嗆「作秀」　嘻小瓜氣炸：物資我們買的
趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神
神手！曾國城又抽到「得金鐘」

神手！曾國城又抽到「得金鐘」
田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

《大濛》正式預告

《大濛》正式預告

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

曾之喬產後半年瘦7公斤「沒強迫自己」　育兒「排班制」誇老公辰亦儒：沒看錯人

曾之喬產後半年瘦7公斤「沒強迫自己」　育兒「排班制」誇老公辰亦儒：沒看錯人

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

看更多

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

曾是退役空姐！林予晞曝空服員「不敢請假」黑暗面　嘆長榮事件：是體制的問題

9分鐘前0

劉品言懷孕8個月合體連晨翔！　一轉身「超圓孕肚」曝光：胖16kg

13分鐘前0

向佐弟弟罕見曝光！大鬧酒店還打司機　向太認錯太溺愛：我一生的痛

16分鐘前0

余祥銓徒手爬26米高塔嚇死　鹿希派一天乾嘔三次險崩潰

22分鐘前0

劉俊謙、蔡思韵媒人曝：愛意漫出螢幕！　「拍完若沒在一起，就是劇本失敗」

29分鐘前10

坤達沒入圍今天摸黑工作　老婆柯佳嬿入圍「她勝算最大」

33分鐘前0

胡瓜爆請辭23年《大集合》！籃籃揭錄影狀況　懇求大哥留下：繼續帶領我們

36分鐘前0

洪佩瑜合作徐佳瑩「為她爬著進錄音室」　爬到一半竟哭了！

38分鐘前0

陸廣電總局開社群帳號！網喊開放「憑什麽禁耽美」留言功能急關閉

1小時前0

2度槓龜金曲歌王！　楊肅浩吐「塞翁失馬」心境...嗨曝重磅喜訊

讀者迴響

熱門新聞

  1. 啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票
    9小時前4257
  2. 快訊／李亞鵬宣布二度離婚！「孩子跟媽媽生活」
    1小時前1416
  3. 于朦朧母親爆輕生送醫不治！陸YTR稱「自盡或遭滅口」
    5小時前7846
  4. 樂天女孩赴美應援「踩紅線」
    8小時前1811
  5. 家寧新片觀看跌破5位數被抓包「私帳自問自答」
    20小時前268
  6. 樂天女孩被爆違法面臨「終身無法入美」窘境　
    7小時前66
  7. 《黑暗榮耀》鄭星一斷開9年妻！
    6小時前6
  8. 李珠珢寫真才延期發行！
    17小時前3213
  9. 快訊／劉俊謙、蔡思韵結婚了！
    2小時前62
  10. 以為新劇定裝！陸女星穿白紗拍到一半　男友現身下跪求婚
    5小時前2
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合