對天蠍女有陰影！　許明杰曝女友「跳窗、撞牆」逼復合：弄得很難看

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《綜藝OK啦》明（15日）播出「這些星座女友讓人怕怕」，藝人許明杰曾和天蠍座的女生交往過：「她年紀比我小，我們的生活習慣、觀念都不太一樣，有時候溝通很累，就想說要不要先分開，結果就開始大吵。」女方甚至不甘心被分手，情緒勒索逼復合，行徑相當恐怖。

▲許明杰遇到恐怖情人。（圖／中天綜合台提供）

許明杰對方因為不能接受被提分手做出偏激行為：「我家住12樓，她直接跳上我家窗台，我馬上拉住她，因為我看那個鐵架往下沉了，如果我沒拉住她，她是有可能掉下去的。」對方還不斷情緒勒索要求復合：「只要一言不合，她就要闖紅燈，每次我都要拉住她，在路上弄得很難看，不然就是用頭撞牆，而且我那時候有主持歌唱比賽節目，歌手上台唱歌時，我就要趕快去回她訊息，不然她會說『你不回，我就去電視台找你』！」

▲女方逼復合，讓許明杰至今心有餘悸。（圖／中天綜合台提供）



許明杰覺得處女座的女生反差也很大：「我這個對象家境非常好，剛在一起時她會說『你對我好，以後我家裡的都是你的』，可是有一次吵架，她立刻變臉說『你拍那什麼戲？唱那什麼歌？你這輩子都不可能有出息，我家有多少錢？砸都砸死你』！」