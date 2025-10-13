柯叔元大罵金馬影后…片場狂飆「老查某」　陸小芬真實反應曝光！

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《接住流星的人》劇中兩個問題家庭中的父子、父女檔，柯叔元、陳少卉與吳昆達、左寧，今（13）日一同出席媒體茶敘。柯叔元相隔13年再度接拍大愛劇，他說自己一直都有做反毒的社會公益，身為演員能做的就盡量發揮出來。

▲柯叔元、陳少卉、左寧、吳昆達出席《接住流星的人》媒體茶敘。（圖／大愛提供）

柯叔元在《接住流星的人》中飾演酗酒、家暴的父親，八天的戲中有七天半都在打小孩，而陳少卉飾演他的兒子「博葦」，兩人在劇中沒有太平淡的戲，就是從頭吵到尾，柯叔元說唯一一場開心的戲就是去餵鴿子，剛好鴿子也代表和平，這更是他出道以來第一次演底層人物，要詮釋打小孩、酗酒，還外加貧戶窮困潦倒。

▲柯叔元、陳少卉飾演父子。（圖／大愛提供）

在《接住流星的人》中，柯叔元與金馬影后陸小芬有許多對手戲，他在劇中因為會家暴、脾氣差，必須要對對方惡言相向，他回憶對戲過程，大讚陸小芬「雖然她現在有了年紀，她還是女神啊」，原以為被封為女神通常都會有點傲嬌，但是對方一點巨星架子都沒有，對每一個人都很客氣。

▲柯叔元在《接住流星的人》跟陸小芬有許多對手戲。（圖／大愛提供）

儘管如此，柯叔元在《接住流星的人》有許多要開口謾罵陸小芬的戲碼，但他一點都沒有嘴軟，笑說「只有小演員沒有小角色，都是內行的沒問題」，甚至自爆會自己臨場發揮，像是破口大罵「老查某」，就是他的即興演出，對方不但沒有生氣，更大讚他「你演得好很好，很精彩，可是很好笑」。

▲陸小芬。（圖／大愛提供）