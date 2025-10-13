顏正國頭七！家人悲痛「7天像是一世紀」　鋼鐵爸哀慟緬懷：請你放心地走！

記者蕭采薇／台北報導

「好小子」顏正國從童星出身，曾誤入歧途到後來成為億萬導演，縱橫影壇40多年，卻在本月7日因肺腺癌離世，享年50歲。網紅「鋼鐵爸」與他情同兄弟，如今日前痛失摯友，悲慟之情溢於言表。在顏正國逝世後的第七日，恰逢傳統習俗中的「頭七歸家」時刻，鋼鐵爸透過社群平台發文，深情緬懷這位如親弟弟般的好友，字字句句滿是對故人的不捨與思念。

▲顏正國頭七，家人心情依然悲痛 。（圖／記者蔡琛儀攝）

鋼鐵爸透露，顏正國的靈堂內聚集了所有愛他、被他愛著的家人與朋友，大家共同陪伴他走過這最後的「歸家」之路。儘管現場氣氛凝重，有紅著眼眶的悲傷，也有勉強擠出的微笑，以及低聲的啜泣，但這些都是親友們對阿國最真摯的思念。

親友們在靈堂內回憶著顏正國生前的種種，他的調皮、善良與熱情，每一個故事都讓他的身影再次鮮活起來，迴盪在大家心中。鋼鐵爸深信，阿國此刻一定也在靈堂中，靜靜地感受著這份來自親友們滿滿的愛與溫暖。

▲鋼鐵爸與顏正國相識十多年，情同兄弟 。（圖／記者鄭遠龍攝）



鋼鐵爸坦言，過去七天對他們來說漫長如世紀，悲傷沉重而劇痛。然而，他們也正學著去接受，相信顏正國只是換了一種方式存在，存在於歡笑的記憶與彼此扶持的力量中。他向摯友承諾，會好好照顧自己，並將這份愛化為活下去的勇氣。

「弟弟，你不用擔心我們，請你放心地走、放心地飛。」鋼鐵爸溫柔地告別，深情表示無論阿國走到多遠，這份愛將會成為一條最溫柔的線，永遠將彼此繫在一起。這份深厚的兄弟情誼，令人為之動容。

「鋼鐵爸」臉書全文

親愛的弟弟阿國

今天是你

撒手離開後的第七天

古人說

頭七是歸家之日

是與親人最後相會的時刻

我們不知道你在哪裡

但我們都相信

你此刻一定也在靈堂裡

靜靜地看著大家

靈堂裡

沒有人是孤單的

所有的家人朋友

那些愛你被你愛著的人

都聚在這裡一起陪伴你

大家帶著不同的表情

有紅著的眼眶

有勉強的微笑

有低低的啜泣

都是對你

最真切的思念與不捨



阿國你看

大家都在這裡

用我們的愛和記憶

溫暖著你

我們聊起你的調皮

你的善良你的熱情

每一個故事

都讓你的身影

再次鮮活起來

迴盪在我們心中

這七天

對我們來說

像是過了一個世紀

悲傷很重很痛

但我們也開始學著去接受

接受你只是

換了一個方式存在

存在於

每一段歡笑的記憶裡

存在於

我們彼此扶持的力量中

弟弟

你不用擔心我們

我們會好好照顧自己

好好愛惜彼此

把對你的愛

化為活下去的勇氣

請你放心地走

放心地飛

我們的愛

會成為一條最溫柔的線

無論你走到多遠

它永遠都會繫著你

繫著我們

你永遠

是我最親愛的弟弟阿國

永遠想念你

愛你的家人 敬上