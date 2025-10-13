王祖賢40年前打籃球仙照出土！　網掀「超台背景」：戀愛了

▲王祖賢40年前打籃球的照片，再度在網路上引發討論。（翻攝小紅書、Threads）

王祖賢在《倩女幽魂》飾演「聶小倩」，經典銀幕形象傳頌至今，現年58歲的她息影多年，旅居加拿大潛心修佛。她從影之前是籃球健將，近日社群上瘋傳她約40年前在籃球場上的舊照，網友讚她美麗之餘，也對她的「超台背景」感到驚喜。

一名網友近日在Threads上傳多張王祖賢的舊照，其中一張是她穿黃色台電球衣，秀出一雙大長腿，肌膚白裡透紅，與同學合照。另外幾張是她穿白色背心、藍色真理褲，在球場上運球、上籃、用指尖轉球，還有一張是她坐在講台前拍照，後方有國父遺像，青春洋溢。該名網友發文：「以前以為王祖賢是港星，沒想到竟然是台灣人，也曾待過台電籃球隊。」

貼文曝光吸引近3萬人按讚，有網友大讚她是「史上第一個超越漫畫原型的真人版晴子」、「教練，我想打籃球，我要防守她」、「她當時的顏值放在現在也是超級頂的」、「王祖賢年輕時可以快攻後場暴扣灌籃，很多人在現場看過」、「她真的很美很仙，就像天使落入人間」、「因為她175左右太高了，所以當時倩女幽魂差點沒演成」。

▲王祖賢打籃球的舊照，引發網友討論。（翻攝Threads）

▲王祖賢在講台前拍照，後方有國父遺像。（翻攝Threads）

▲王祖賢穿黃色小台電球衣，與同學合照。（翻攝Threads）

▲王祖賢打球的模樣，青春洋溢。（翻攝Threads）

也有許多人指出，其實很多港片女神是「土生土長的台灣人」，除了王祖賢，還有林青霞、張艾嘉、舒淇、徐若瑄、應采兒、葉蒨文、林鳳嬌、楊采妮、吳倩蓮、向華強的妻子向太等。有網友感嘆：「以前的自然美完全贏過現在的人工美女」、「那時候才是真女神」。

事實上，王祖賢的父親是前中華男籃國手王耀煌，與傅達仁、盧義信並稱「三劍客」。她遺傳了父親的運動基因與高挑身材，國中就讀懷生國中，加入女籃校隊，高中進入金甌商職「小台電」女籃，約在1980年代初期活躍於球場。她因外型亮麗，在同學鼓勵下報考國光藝校，在那裡短暫就讀。之後她被星探挖掘，拍攝首部電影《今年的湖畔會很冷》出道，開啟璀璨星途。

如今息影的王祖賢在加拿大生活，仍時不時會被當地網友捕獲，每一次「下凡」都成話題。今年她在溫哥華開設艾灸館，親力親為服務，展現匠心精神。早前她被拍到現身當地健身房，讓人想到她過去與體育的淵源，昔日球場上的颯爽英姿再度浮現影迷腦海中。



