離開花蓮前…受災戶「笑著說一句話」 女團成員低調當志工哭了：我好廢

記者潘慧中／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖9月23日發生溢流，重創光復鄉。儘管已事隔近三個禮拜，仍有不少藝人低調前往救災，其中還包含了曾和簡廷芮（Dewi）組成女團「Dears」的小安（安婕希、Dabe）。

▲安婕希低調前去花蓮當志工。（圖／翻攝自Instagram／dabechen）



安婕希近日前往災區擔任志工，親手將奶粉、洗衣精、沙拉油、衣服、衛生紙等生活用品一一交到受災戶手中，「到了當地幫忙分送物資、陪他們找需要的生活用品。」過程中，她也靜靜傾聽居民現況，感受到人與人之間的溫暖互助。

▲安婕希協助發放物資。（圖／翻攝自Instagram／dabechen）



在分送物資的現場，有阿嬤特地為孫子挑選上學要用的衣服和包包，志工們還早已將尺寸與季節分類好，「讓愛的流動有了秩序。」安婕希也遇到一對受災家庭，家裡的東西全被沖走，暫時借住在別人家，「他們領取完物資，我說空紙箱我再收就好，但他們還是溫柔地把紙箱折好、回收」，這份體貼讓她心疼又敬佩。

▲▼安婕希因為受災戶一句話泛淚。（圖／翻攝自Instagram／dabechen）



安婕希回憶，當她準備幫忙搬物資上車時，對方不只說「我們的車被沖走了，分兩趟就好了」，接著還掛著笑容對她說：「謝謝，下次再來花蓮唷。」

這一切讓安婕希感觸良多，「我去上廁所時忍不住泛淚了我真的好廢，因為實在太佩服他們的溫柔、樂觀與堅強，甚至還開玩笑問我要不要吃檳榔。」

▲安婕希最近悄悄前往光復。（圖／翻攝自Instagram／dabechen）



對此，安婕希有感而發地說，未來的復原之路或許還很漫長，但台灣人真的很溫暖，「各種超人、義煮、小蜜蜂、捐贈者、還有遠端協助的你，每一個行動都是在讓這片土地回到純淨的原貌。任何形式的幫助都值得感謝，即使只是心中的一個意念，也很珍貴。」