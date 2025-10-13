林依晨師妹入圍金鐘新人「想帶馬登紅毯」　被問10萬獎金笑倒了！

記者黃庠棻／台北報導

憑藉首部影集《第一次遇見花香的那刻2》裡的音樂才女小寧，成功入圍第60屆金鐘獎最具潛力新人的袁漠遙，今（13）日舉辦金鐘入圍媒體訪問，穿著一席全白亮連身洋裝亮麗登場。

▲袁漠遙憑藉《第一次遇見花香的那刻2》入圍金鐘獎。（圖／記者姜國輝攝）

演而優則創作的袁漠遙，開場也演唱《第一次遇見花香的那刻2》的片頭自創曲《找到你了》，展現現場自彈自唱實力，讓她在新生代演員當中特別亮眼。對於首次參與演出就入圍金鐘獎，袁漠遙表示入圍真的就是肯定，能因為戲劇被看見，覺得很幸運。

袁漠遙表示金鐘獎入圍當天，自己正在水肺潛水，大約20米的深度，一直都沒有看手機，上岸之後，才發現訊息有點多，至少有15通未接來電。也透露，得知入圍當下，一直都還沒反應過來，自己是抱持非常平常心的心情。

得知入圍後，《花香2》的劇組演員也有送上祝福。袁漠遙表示，程予希有希望我好好享受過程，前輩也開玩笑地說「如果太緊張的話就把大家都當草，在草原裡，你會很自在。」另外她也是金鐘影后林依晨的師妹，被問到前輩是否有給予鼓勵，她則笑說「依晨姐有在群組恭喜我」。

而被告知如果成功得獎將會得到10萬獎金，袁漠遙一聽馬上笑倒在桌上，反應相當直率，平常熱愛騎馬的她思考了一下，分享自己會把錢花在去蒙古旅遊上，想要親自到當地選購馬頭琴。愛馬的袁漠遙甚至看到金鐘報名簡章上寫著「可以帶狗」，也讓她萌生了想帶著馬走上紅毯的念頭。