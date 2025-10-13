劉品言懷孕「對西瓜流淚」情緒突失落！　連晨翔在旁急忙暖哄妻

記者孟育民／台北報導

TVBS原創戲劇《舊金山美容院》本周10月19日上檔，劇中演員連晨翔、楊銘威、方志友、楊晴、章廣辰、陳孝萱和蔣偉文上《11點熱吵店》分享12星座陷入情緒黑洞的原因。連晨翔和劉品言因戲結緣，但一開始連晨翔演戲卻頻頻掉入緊張漩渦，應該演情到最深處卻表錯情，被劉品言虧以寫畢業紀念冊的方式示愛，劉品言懷孕後也有自己的小劇場，有次竟被西瓜逼出眼淚，把連晨翔嚇到連忙安撫。

▲連晨翔因為拍《舊金山美容院》和劉品言結緣，坦承當時不時陷入自我懷疑的狀態。（圖／TVBS提供）



每周日晚間8點於42頻道播出的《舊金山美容院》，面對資深演員們，摩羯座的連晨翔卻坦承越拍越緊張，越緊張就越容易陷入情緒黑洞中，有次和劉品言對戲，他卡在演不到位的自我懷疑狀態，原本應該在擁抱後，對著劉品言大喊「我愛你」，但他一個緊張竟脫口「有你真好」，劉品言一臉狐疑吐槽：「你是在寫畢業紀念冊嗎？乾脆說『勿忘我』啦！」





連晨翔隨後爆料獅子座的妻子劉品言，平時個性快人快語，不過在懷孕後變得多愁善感，一點小事情都會引發負面情緒。有一回她提著西瓜回家，不料西瓜沾上機油，將衣服染成一片黑，她情緒瞬間掉到谷底，回到家不停喃喃自語：「衣服買不到，已經絕版了。」走不出低落氛圍，最後甚至站在流理台前，看著西瓜暗自掉眼淚，埋怨著：「都是這顆西瓜、都是這顆西瓜！」連晨翔見狀，連忙上網找清潔方法，仔細清潔恢復衣服原本模樣，才讓劉品言破涕為笑。