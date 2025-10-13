告五人香港開唱寫紀錄！　任賢齊驚喜獻「3賽馬」助攻鍍金

▲告五人香港連兩夜開唱。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

告五人11、12 日前進香港開唱，開箱香港全新場地 TIDES，揪2000人在船上開大型派對又唱又跳，寫下開館首演紀錄，點歌橋段唱到一半時，師兄任賢齊突然驚喜現身，屬馬的他帶著三匹代表告五人的迷你賽馬，「祝福告五人一路狂奔、馬到成功，金馬獎順利手到擒來！」，更全場大合唱了〈在這座城市遺失了你〉、〈對摺〉等歌曲，氣氛瞬間沸騰，驚喜還不只一個，歌迷也親手做了金馬獎入圍獎狀送上台，讓團員相當感動。

▲▼任賢齊驚喜現身助陣告五人。（圖／相信音樂提供）



面對香港哈瓜的熱情，也讓雲安即興清唱張國榮的〈追〉，全場立刻加入和聲，瞬間成為經典金曲大合唱現場；犬青當場「抓包」：「你偷練喔！」雲安笑回：「我連這個都沒跟你說嗎？」犬青又補一刀：「看看這個團，心思特別多！」第二夜告五人更加碼，完全零包袱地重現經典港片《少林足球》中周星馳和大師兄唱「少林功夫好嘢」，連兩夜驚喜不斷，情緒在歡笑與感動之間來回。



告五人也帶來經典曲〈法蘭西多士〉，為了完美呈現道地粵語，更買書苦練廣東話的「九聲六調」，「這是我們人生第一首粵語歌，送給香港的你們。」台下回以「靚仔靚女！」「猴賽雷！（好犀利）」的支持呼喊，歌迷更搶當粵語小老師，情緒一秒接上，許願未來告五人推出全粵語專輯，哲謙也感性告白：「好多第一次，第一次在香港演出Livehouse、第一次完整帶來粵語歌、成為這個場地的第一個表演的樂團，站在台上做音樂，真的很幸福！」



感性之外，台上的玩笑也沒停過，雲安在台上自誇「我很會『吹』口哨」，下一秒真的拿出直笛，吹起電影《鐵達尼號》主題曲，犬青在旁邊忙著吐槽「我的刀呢？」全場笑翻。告五人默契絕佳，用他們獨特的輕鬆幽默，把舞台變成互相逗樂的遊樂場，卻又能在下一個瞬間，將聽眾推進最內心的共鳴合唱中，施展獨一無二的魔法魅力。



