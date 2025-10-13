打破《臥虎藏龍》25年紀錄！《鬼滅之刃無限城》成北美票房最高國際電影

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》自從展開全世界上映以來，票房不斷創下佳績。該片自9月12日在北美上映，截至目前票房累計1.286億美元（約台幣39億元），超越了導演李安2000年電影《臥虎藏龍》創下的1.285億美元，成為北美史上最賣座國際電影。

▲《鬼滅之刃無限城》打敗《臥虎藏龍》25年紀錄，成為北美票房最高國際電影。（圖／翻攝自X）

《臥虎藏龍》在北美稱霸25年國際電影票房歷史冠軍，長達25年直到被《鬼滅之刃無限城》打破，日本動畫在全球的影響力再度寫下新的里程碑。據外媒報導，《鬼滅之刃無限城》在北美上映第5週，票房表現依舊強勁，周末3日票房再度進帳230萬美元（約台幣7045萬元），且只比上週末下降了37.2%，因此助攻北美總票房不斷刷新高，在全球總票房的數字來看，外媒推算《鬼滅之刃無限城》全球票房總收入已經突破6.5億美元，

這部電影在上映的第五個週末依然表現強勁，三天內再賺得230萬美元，僅比前一週末下降了37.2%。持續的票房動能使其北美總票房達到新高，預計最終的美國本土票房將介於1.3億至1.35億美元之間。早前有日媒引述「Box Office Mojo」的數據統計，一度估計全球總票房突破7.57億美元，不過根據外媒消息，該片的全球票房總收入已突破6.5億美元，尚未到達7億美元，不過外界預估，電影將在中國大陸沒有上映的情況下突破7億美元大關，也正是日媒預估的千億日幣票房目標。