S媽臨時「缺席活動」原因曝光！　
趙露思《許我耀眼》8清醒金句
周杰倫宣布「全新巡演」來了
楊丞琳隔14年激戀大咖男星！　自認變了：不會再轟轟烈烈

▲▼楊丞琳新歌MV邀請張孝全跨刀合作。（圖／索尼音樂提供）

▲楊丞琳新歌MV邀請張孝全跨刀合作。（圖／索尼音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

楊丞琳推出新專輯第二波主打〈有且〉，以強烈的情感表達，唱出宿命感與執著交織的愛情告白，楊丞琳形容：「〈房間裡的大象〉像是在慢慢拆解情緒，而〈有且〉就是一次性把最強烈的心意說出來。」「有且僅有」不僅是愛情的狀態，也是一種人生體悟，楊丞琳提到已逝的愛犬Yumi，「我發現自己很難再對其他狗狗有同樣的愛。原來有些感情，真的就是『有且僅有』，無法複製。」

▲▼ 楊丞琳與張孝全化身浪蕩不羈的亡命情侶。（圖／索尼音樂提供）

▲▼ 楊丞琳與張孝全化身浪蕩不羈的亡命情侶。（圖／索尼音樂提供）

▲▼楊丞琳新歌MV邀請張孝全跨刀合作。（圖／索尼音樂提供）

MV由票房導演殷振豪執導，以90年代香港電影的質感打造一段浪漫卻帶著宿命感的亡命之戀，楊丞琳與張孝全暌違14年再次合作，從電視劇《醉後決定愛上你》的默契一路延續至今，楊丞琳說：「一算才發現真的隔了14年，但合作起來默契完全沒變，就像昨天才剛拍過戲。」她在拍攝過程中全然投入角色，「我是以演員的身份去演繹MV，而不是歌手在演戲。看到成片時特別開心，就像完成了一部短篇電影。」
 
為了進入角色，她甚至把自己設定為二十幾歲的年輕狀態：「現實裡我可能不會再有那種轟轟烈烈的愛情，但我讓角色去相信那種為愛不顧一切的衝動。」MV中，楊丞琳與張孝全化身浪蕩不羈的亡命情侶，從深情凝望到遺憾訣別，把歌詞裡「預料過我們的結局偏重，沒有如期」的宿命感具象化，殷振豪導演以詩意影像將絕望染上唯美色彩，讓死亡與告別不再只有傷痛，而多了一份浪漫與溫柔。

談及這首歌，楊丞琳說：「〈有且〉是一首很絕對的情歌，有它獨特的味道。希望大家在聽的時候，能感受到一種很堅定的情感，同時也聽見我對情歌的不同詮釋。」歌曲由金曲製作人陳君豪擔任編曲，大量電吉他貫穿始終，營造出張力與力度，楊丞琳說：「這首歌談論的愛是直接而強烈的，所以我們選擇電吉他來呈現，它是所有樂器裡最有個性的表達。」
 

