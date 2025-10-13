YTR鐵牛空姐妻心碎！　1年前急性腎發炎服勤「機上痛到昏過去」

記者劉宜庭／綜合報導

長榮航空一名空服員近日在執勤時身體不適，返台住院後不幸離世，引發各界譁然。身為YouTuber「鐵牛」的妻子、同時也是空服員的婷婷，昨（12日）深夜在個人社群媒體上發布限時動態，以沉痛的文字悼念逝去的同事，並揭示了空服員在高壓工作環境下所面臨的身心困境。

婷婷在黑白的天空與機翼照片上，以文字寫下她對此事件的沉痛心情。她提到今天是她任職空姐的10週年紀念日，對比去年今日自己也曾在國外航班上急性腎發炎，痛到昏過去，下機後直接被以輪椅推送急診。她寫道：「當時牛看到狼狽虛弱的我，都快哭了。」

對於組員在外站生病，婷婷感同身受地表示，除了身體承受的病苦，內心也充滿煎熬，不但擔心影響工作流程，更害怕造成其他組員的負擔。她沉重呼籲：「大家都是打工賺錢，高壓環境下，我們是肉體不是機器，就算是機器人也有當機的時候，為什麼不能體諒不去同理？」

對於驟逝的生命，婷婷的字裡行間充滿了不捨與惋惜，「這位組員的病痛沒有被在乎，延遲就醫，正是最美麗閃耀的青春時刻，生命就這樣熄滅消逝。」文末，她以「沒有病痛了…在”真正”自由美麗的天空翱翔，Rest in Peace」為逝者致上最深的哀悼。

婷婷的丈夫是YouTuber鐵牛，以其幽默風趣的影片風格和與婷婷的甜蜜互動，在網路上擁有高人氣。婷婷過去也經常在影片中分享擔任空服員的生活點滴，讓大眾對這個行業有更多的了解。