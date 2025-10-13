大馬男星拍《回魂計》1場戲拿「出道最高片酬」！目睹2影后揭私下互動

記者陳芊秀／綜合報導

Netflix華語劇《回魂計》10月9日正式上線，目前在台灣、香港都登上熱門第一，在泰國、越南、新加坡等地也進入熱門前5名。該劇集結台灣、泰國、馬來西亞的演員共同演出，其中大馬男星李浩菖（Jonathan）更形容演出此劇拿到「出道以來最高片酬」，同時在社群平台分享自己演出的拍攝花絮。

▲《回魂計》上線第4天，登上5國家地區熱門榜。（圖／翻攝自IG）

李浩菖是馬來西亞電影《龍龍龍龍龍》的男主角，據《中國報》報導，他去年3月接到電話邀約演出《回魂計》，並將自己的演出片段發給導演，不到3小時就獲得角色。他在劇中扮演一個失去兒子的富爸爸，要演出帶家人到神廟的一場戲，且那場戲將會遇到影后舒淇與李心潔。

▲大馬男星李浩菖受邀演出《回魂計》。（圖／翻攝自IG）

而且李浩菖表示：「我帶著孩子入廟後，要跪下、痛哭，整個過程都是一鏡到底。」從他分享的影片 ，神廟拍攝現場有大批工作人員，原本被導演告知會與影后舒淇對到戲，實際上則是「對眼」。他仍是很滿足，強調自己還會繼續努力，希望有一天能夠真正對到戲。

▲李浩菖扮演富爸爸，帶家人到神廟。（圖／翻攝自IG）

▲李浩菖原本以為會與舒淇對到戲，結果是對眼。（圖／翻攝自IG）



李浩菖向媒體透露拍這場戲最大驚喜，是劇組為了拍攝這短短一場戲，不惜花大錢讓他與助理飛到曼谷拍攝，他說：「這是我出道以來收到的最高片酬！劇組還為我們安排最好的住宿和飲食。」當時拍攝碰上下雨，避雨時與兩位影后也有短暫交流，他直說：「舒淇真的很nice！不過我為了尊重她們，就沒有要求合照。我相信我們以後一定還會有機會再合作！」

▲李浩菖透露拍《回魂計》短短一場戲，劇組花大錢請他與助理搭飛機到曼谷，而且是出道以來最高片酬。（圖／翻攝自IG）