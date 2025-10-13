楊銘威、方志友恩愛同框被直擊！結婚10年神隊友…分頭搞定兒女

▲10月7日16：01，本刊記者接獲爆料，指方志友（右）和楊銘威（左）夫妻現身校門口接孩子。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

結婚滿10週年的楊銘威、方志友，從年輕夫妻一路到如今「老夫老妻」階段，感情依舊甜蜜。育有1女1子的他們將生活重心放在孩子身上，即便工作滿檔，仍抽空陪伴家人，近日本刊直擊，兩人還一同現身學校門口接小孩放學。

日前楊銘威出席新戲《新手上路》記者會時透露，若沒有工作安排，接送小孩上下學是他最重要的任務之一。果然，本刊於七日（週二）下午接獲讀者爆料，在台北市某國小校門口捕捉到他和方志友的身影。

[廣告]請繼續往下閱讀...

三代同堂 公公神出力

當天下午約4點，夫妻倆接到一雙兒女後，楊銘威先回車上開冷氣等候，方志友則帶著孩子走進旁邊的書店採買文具。未久，她讓兒子先上車，又和女兒去買飲料，一家四口最後直接回家。雖然只是平凡的一天，卻處處透露溫馨氣息，孩子們看到爸媽一同來接放學，看起來很雀躍。

▲10月7日16：02，可能是臨停的關係，楊銘威先返回車上開冷氣等妻小。（圖／鏡週刊提供）

▲10月7日16：07，方志友帶著兒女進書店快速採買。（圖／鏡週刊提供）

▲10月7日16：16方志友另外帶女兒買飲料後才上車。（圖／鏡週刊提供）

方志友與楊銘威當年因戲《愛上兩個我》結緣，年僅24歲的她與大1歲的楊銘威2015年奉子成婚，同年迎來女兒Mia，2017年再添兒子楊楊，26歲就兒女雙全。婚後她與公公同住，三代同堂的家庭相處融洽。她曾大讚公公是「神隊友」，甚至笑說：「不管搬到哪裡，唯一條件就是公公要一起住！」

▲方志友和楊銘威年紀輕輕就有一對兒女。（圖／翻攝自方志友IG）

方志友近年事業扶搖直上，2年前以電影《本日公休》中的阿玲一角拿下第60屆金馬獎最佳女配角，去年又憑影集《有生之年》入圍金鐘獎。今年她事業邁向海外，赴香港拍片半個月，雖萬般不捨仍放心將孩子交給老公照顧。她笑說：「他可以1打2，但比較沒原則，像我會嚴格控管甜食跟睡覺時間，他就比較容易被孩子說服。」

▲方志友得獎後代言活動不斷。（圖／鏡週刊提供）

骨裂長高 舒華陪遊韓

回顧去年，方志友雖在金鐘獎前不慎骨裂，仍敬業完成2部戲的拍攝，之後她堅持坐輪椅隨賈靜雯等好友前往冰島旅遊，還被楊銘威「粗線條」背下車時意外扯掉褲子，讓她哭笑不得。不過傷勢痊癒後，她開心宣布長高0.5公分。

▲方志友（左二）近期在新戲《舊金山美容院》和檢場（左）、連晨翔（右一）、陳孝萱（右二）同台演出。（圖／TVBS提供）

如今她才剛恢復運動，體重略增1.5公斤。她笑說，今年上半年在香港拍攝的角色情緒沉重，結束後特地帶孩子到澳洲度假調整心情。稍早她赴韓國旅遊，更被粉絲發現同行的地陪竟是韓團I-DLE台灣成員舒華。兩人因共同好友朵拉、陶晶瑩牽線認識，還一起吃韓牛、逛美妝店，展現圈內好人緣。



更多鏡週刊報導

接送小確幸／遲到3分鐘得罪前世情人 王陽明被女兒嗆「下次不用來了」

獨家／傳酬勞太高「電視台吃不消喊降價」 胡瓜大發牢騷不再續約！民視回應了

挑大梁再等等／獨家！入行27年首搶金鐘 曾莞婷新戲女主角飛了