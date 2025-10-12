休息室遭「2字女星」搶走…古力娜扎被反鎖門外　當事人身份曝光！

記者黃庠棻／台北報導

大陸女星古力娜扎有「新疆維納斯」之稱，以甜美容貌擄獲不少觀眾，每每出場都以超高顏值掀起新討論，是不少人心目中的完美女神代表之一，演出《赴山海》、《大夢歸離》、《戀戀紅塵》受到許多觀眾喜愛。怎料，今（12）日她卻因為出席活動時「被搶休息室」而登上微博熱搜。

▲古力娜扎。（圖／翻攝自微博）

微博今（12）日瘋傳古力娜扎於去年在深圳參與時尚活動時，休息室被一位「2字女星」搶走，瞬間登上熱搜第一名。爆料指出，活動當天古力娜扎結束直播活動之後回到貼有自己名字的休息室，卻發現休息室的房門被反鎖，工作人員怎麼敲門都沒有回應，後來是品牌方讓出一間休息室她才有地方稍作休息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲古力娜扎。（圖／翻攝自微博）

而爆料中指出，該名反鎖古力娜扎休息室的女藝人名字為兩個字，關鍵字有「咖位不大」、「話題多」、「當天拍出一組受到好評的照片」，後續有網友依照線索找出當事人，顯示該名「2字女星」為林允，瞬間在微博上引爆話題。

▲林允。（圖／翻攝自微博／林允Team）

對此，古力娜扎的經紀人也火速做出回應，寫下「一場活動本身就有很多隨機性，大家互幫互助本來就是常態，女藝人們需要地方快速換裝、整理妝容去準備第二套內場造型。所以後台那里沒有獨行的主角，只有機動的休息間。不要惡意描述後台女孩子們的故事啦，散了吧。 ​」言下之意表示林允並非故意搶走古力娜扎的休息室。

▲古力娜扎。（圖／翻攝自微博）

而古力娜扎休息室被搶的話題登上熱搜，也引發許多網友討論，有工作人員就跳出緩頰，透露該活動上出席的藝人眾多，卻只有3間休息室可以使用，要責怪的話應該要責怪活動方，並非抨擊無辜的藝人。

▲林允。（圖／翻攝自微博／林允Team）