「外景女鐵人」配上「全能最速男」　慘變四不像

記者葉文正／台北報導

行腳節目也能是體能實境秀？民視《Go Go Taiwan》全新主持陣容正式亮相！節目迎來新生力軍「全能最速男」余思達，搭檔原主持人「外景女鐵人」段慧琳，兩位一開錄就火力全開，從宜蘭冬山的茶園跑到柚子園，雙雙立志成為「最會跑的主持人組合」，還自信喊話：「誰說主持人只能走景點？我們是用跑的！」

▲段慧琳(右)與余思達搭檔。（圖／民視提供）

余思達是體育科班畢業，不只曾是跨欄國手、還曾是宜蘭跨欄紀錄保持人。身為「宜蘭之子」，這回擔任地主導覽，選定了中山休閒農業區裡的「香香主題」進行探索。「帶Windy姐來跑茶園、聞柚子香，是我對宜蘭的浪漫詮釋啦～」思達笑說。

▲段慧琳與余思達搭檔，兩人挑戰新的題材。（圖／民視提供）

身為宜蘭之子的余思達不只地主專業、運動萬能，還意外成了「人形地標」。只要一走進農園、茶坊，就有鄉親熱情認出：「啊你不是宜蘭那個最速的嗎？」讓段慧琳忍不住笑說：「以後宜蘭地區的收視率要單獨調出來看，這一塊都給你扛了！」

兩人一出場就用跑步征服茶園坡地，接著跑進結實累累的柚子園時，還邊錄邊嚷嚷：「這柚子看起來太好吃了！我們真的不能偷摘一顆嗎？」主持人秒變「柚子扒手」的逗趣表現，讓工作人員忍不住偷笑。

不過，體能再好也有罩門，兩人挑戰手作茶香龍鬚糖時瞬間崩潰。段慧琳的糖絲幾乎不成形，連自己都一臉問號：「看起來像沒睡飽的魔髮絲？」余思達則是笑翻表示：「這真的不是給手殘黨的！我們好像做出一個幽靈在洗頭。」

即使翻車也甘之如飴，段慧琳開心表示：「我們很好動、也很會吃，但實在不會做甜點啦！」她更誇讚余思達：「他很有赤子之心，也有旅人探索的好奇心，有他加入，體力活有人分擔，又有另一雙細膩的眼睛來認識台灣，這種節奏我愛爆！」

這集節目是兩人首次搭檔就擦出火花，節目組也表示未來將持續發展兩位主持人在運動探索×在地旅遊×美食探險三位一體的組合，讓觀眾看到更多「衝得動、吃得下、玩得開」的行腳新風貌！