「演過最多18禁的童星」偉莉莎宣告成年　演激情戲不用性教育：這是常識吧

記者蕭采薇／高雄報導

「高雄拍」短片《假人的嘆息》以女性創傷與修復為題，透過象徵性手法描繪被壓抑的身體與靈魂。演員之一的偉莉莎今年8月剛滿18歲，卻演過不少18禁的作品。被問到在未成年時拍攝這樣的題材，她大方表示：「不需要特別的性教育，那本來就是常識，要保護自己都必須要知道。」

▲▼《假人的嘆息》（左起）演員偉莉莎 、導演陳珮盈、演員許乃涵。（圖／高雄電影節提供）

▲《假人的嘆息》（左起）演員偉莉莎 、導演陳珮盈、演員許乃涵。（圖／高雄電影節提供）

導演陳珮盈表示，故事圍繞一名曾遭受性暴力的女性，透過與假人的互動「擁抱受過傷的自己」，她形容自己的解讀：「現代的假人是一種被禁錮的靈魂，麗莎是主角的過去，而乃涵則是她的現在，其實三者是同一個人。」

許乃涵笑說：「導演一開始講得跟我理解不一樣！」她原以為角色單純是「修補假人」的行動者，後來才發現修補的也是內心，陳珮盈分享「乃涵拍到崩潰那場戲，把顏料抹在臉上的瞬間，我當下就定了，她跟假人就是同一個人。」

▲▼《假人的嘆息》（左起）演員偉莉莎 、導演陳珮盈、演員許乃涵。（圖／高雄電影節提供）

▲《假人的嘆息》（左起）演員偉莉莎 、導演陳珮盈、演員許乃涵。（圖／高雄電影節提供）

飾演另一位主角的偉莉莎則回憶：「我演的是一個被侵害過的女孩，遇到修復師後產生情感，最後產生感情、一起逃跑。」她坦言，雖然角色涉及性與創傷，但拍攝現場相當安全，「拍之前都會討論服裝和動作，導演也一直確認我是否舒服。」

《百花公主》由李晏如執導，集結黃宇琳、朱芷瑩與金士傑共同演出，以「傳統與現代價值的拉扯」為核心，透過一段父女與姊妹間的關係，折射出當代女性在文化與家庭中的掙扎與成長。李晏如表示，黃宇琳與朱芷瑩都是她當年當記者採訪時認識的演員，「我覺得她們非常適合這個故事，一個象徵傳統的力量，一個代表現代的叛逆。」

▲《百花公主》（左起）導演李晏如、演員黃宇琳、朱芷瑩。（圖／高雄電影節提供）

▲《百花公主》（左起）演員黃宇琳、朱芷瑩。（圖／高雄電影節提供）

片中以京劇為背景，並以衛武營為舞台場景，「女主角也必須在傳統與現代價值觀之間拉扯，這正是我想探討的問題——哪些傳統該被保留，哪些可以放下。」被譽為「京劇小天后」的黃宇琳，被李晏如讚是「國寶級演員」，電影在後製剪接時大家都被她的表演感動。而飾演妹妹的朱芷瑩則以全新面貌挑戰叛逆角色，「她的可塑性很高，能帶給角色不同詮釋。」

▲《百花公主》（左起）導演李晏如、演員黃宇琳、朱芷瑩。（圖／高雄電影節提供）

▲《百花公主》（左起）導演李晏如、演員黃宇琳、朱芷瑩。（圖／高雄電影節提供）

兩人戲裡是性格迥異的姊妹，戲外卻迅速建立默契。黃宇琳說：「我早就看過芷瑩的舞台劇，我們彼此熟悉卻沒正式見過，一起拍戲時很快就有情感厚度。」朱芷瑩也透露，為了貼近角色，她特地去看黃宇琳的京劇演出，「馬上變成她的粉絲」。

《內惟有個凱》由導演廖敬堯、徐蘊康執導，拍攝地點選在高雄自強新村，故事聚焦徐蘊康父親徐凱在老屋裡70多年的生活，以及他如何在面對家庭變故與天災困境時守護家園。徐蘊康分享：「這棟房子從日本時代留下來，經歷過多次整修，如今漏水嚴重，去年颱風來襲，每個房間都在接水。」

▲《內惟有個凱》導演徐蘊康（左）、廖敬堯。（圖／高雄電影節提供）

▲《內惟有個凱》導演徐蘊康（左）、廖敬堯。（圖／高雄電影節提供）

徐蘊康表示，這部紀錄短片的核心動作就是「修補」，它代表了很多意義，象徵爸爸透過修補，以及維護家庭的狀況。廖敬堯補充，雖然徐凱常常嘴上說拒拍，但行動上仍接納拍攝，「看到徐爸時，他又很自然，讓我放機器，我想這是父母特有的心情，嘴上說不要，但內心接納。」

 

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

