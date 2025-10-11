五堅情休團5個月...黃偉晉認「斷聯」婁峻碩！　看不到合體日

記者蔡琛儀／台北報導

臺北流行音樂中心（北流）舉辦的2025「唱 我們的歌」金曲再現講唱會臺北場，於今（11日）在西門紅樓展演館舉行，由北流董事長黃韻玲、左光平、黃偉晉聯手以說唱互動及對談故事方式來介紹90年代經典情歌對現今歌壇的影響，進而串聯大家對歌曲的記憶及共鳴。

▲黃偉晉今天現場演繹金曲。（圖／北流提供）

近日婁峻碩、焦凡凡宣布換掉合作12年的經紀人換經紀人，讓粉絲相當震驚，焦凡凡更在IG限動回答粉絲，認為無論和人是什麼關係，溝通、尊重、珍惜、誠實與信任都缺一不可，更何況每個人生階段需要的都會不同，若沒共識或信任破裂就分開，「合則聚不合則散，其他都不會變，大家都辛苦，各自安好。」讓不少人懷疑內情不單純。

[廣告]請繼續往下閱讀...

和婁峻碩交情頗好的黃偉晉，今被問到此事表示，已經和婁峻碩失聯一陣子，雖透過新聞有看到這件事，但並未多問，「我不想當第一個問的人。」更自招之前也曾換過經紀人，坦言：「每個藝人跟經紀人都有要解決的事，家家有本難念的經，就不會插手，他們分開看都還是好人，就覺得是工作上的事，不會選邊站。」若自己和經紀人有誤會，「就溝通清楚，看要繼續合作還是怎樣，」

▲瘦了17公斤的音樂人左光平（左起）、北流董事長黃韻玲、黃偉晉出席2025「唱 我們的歌」金曲再現講唱會。（圖／北流提供）

不過他們所屬五堅情因陳零九閃兵事件，5月休團至今，他笑說和團員本來就是只有工作才會聯絡，除了自承婁峻碩失聯一陣子，也沒有再見到陳零九，但之前和小賴、邱鋒澤去海外工作時才有讓群組「動起來」，一旁的黃韻玲好奇問：「五堅情怎麼啦？」還追問什麼時候合體復出，但黃偉晉鬆口：「我們目前就是休團的狀態，我知道的規劃中是沒有（復出），都沒有聊到這個。」坦承合體日遙遙無期。