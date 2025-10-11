帶2月大女兒打疫苗「旁人1舉動超雷」！劉雨柔發火：我忍耐真的有限

記者潘慧中／綜合報導

劉雨柔7月與職籃球星胡凱翔登記結婚，兩週後平安產下女兒，不時會分享育兒點滴。沒想到，她11日突然在社群網站脫口「我差不多要發火了」，立刻引發粉絲關注。

▲劉雨柔帶女兒打疫苗，卻遇到一件很令人火大的事。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



劉雨柔在Instagram限時動態寫下身為媽媽的界線與焦慮，「我家小孩疫苗還沒打完，而且也才2個半月大」，字裡行間可以感受到她有多麼想保護年幼的女兒。

▲劉雨柔的女兒剛滿兩個多月。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



「手，不用伸過來；嘴，也請閉起來」，劉雨柔進一步點出最讓她不安的行為，表達對陌生人隨意觸碰她女兒的反感，「我忍耐真的有限。」這番直白又真實的話，讓不少媽媽表示感同身受。

▲劉雨柔相當疼愛寶貝女兒。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



事實上，劉雨柔日前曾坦言自從育兒以來，身心靈常遊走在崩潰邊緣，但她仍深刻明白生小孩是自己的選擇，「所以再累都要負起責任，好好的養育她、教育她、陪伴她，這是我的責任。」她感謝朋友們以實際行動支持，「不是天天找我出去玩樂，而是用他們可以的方式，陪伴著我的育兒之路，讓我擁有更多知識和力量。」