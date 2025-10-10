曾智希嗆《天才衝衝衝》關卡小兒科　徐乃麟抓狂示範「獅子吼」

記者葉文正／台北報導

華視綜藝節目《天才衝衝衝》由徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持，並入圍第60屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，備受肯定。林可、趙孟姿、鍾欣怡、馬力歐、丁寧、張棋惠、阿布與潘映竹等人，以及節目《台灣體能王》的主持人曾智希與助理主持人王如茵一起競賽。

▲張棋惠（左）、曾智希自亂節奏慘遭噴乾冰。（圖／華視提供）

曾智希熱情邀請觀眾準時收看《台灣體能王》與《天才衝衝衝》，讓兩節目收視一路飆升！沒想到，徐乃麟竟當場無情吐槽：「你不要影響我們收視！」此話一出，曾智希當場氣喊：「以後不宣傳囉！」一旁的曾國城見狀機智用台語打趣緩頰：「不要這樣鬧脾氣！」曾智希與乃哥、城哥鬥嘴的逗趣模樣充分展現三人的好交情！

▲曾國城(左)與徐乃麟(右)看著她們宣傳。（圖／華視提供）



首次挑戰全台語主持的曾智希，攜手浩角翔起搭檔主持《台灣體能王》，而女團選秀出身的王如茵則憑藉著流利的台語擔任選手區播報。節目上，徐乃麟出考題測驗曾智希的台語實力，曾智希不負眾望，順利回答出「吊單槓」與「伏地挺身」的台語，但當曾國城加碼考「撐竿跳」時，她竟爆笑回答：「我們節目沒有這個項目啦！」讓身旁藝人笑翻天！雖然被台語考題難倒，但曾智希對體能挑戰信心滿滿！她自信表示，《天才衝衝衝》的關卡和《台灣體能王》相比根本是「小兒科」，自豪直呼自家節目是「大兒科」！



在經典單元《看你怎麼演》中，主持人與來賓使出渾身解數，但這次徐凱希的演技讓現場陷入一團混亂！徐凱希演繹成語「河東獅吼」時，為了呈現獅子的鬃毛，不斷吼叫:「吼吼吼~蹦蹦蹦蹦」，奇異演出讓眾人看得霧煞煞。一旁的徐乃麟被她荒謬的演法逗樂，無奈笑說：「徐凱希真的夠了你！」沒想到負責猜題的阿布竟仍順利猜出答案，讓現場瞬間驚呼連連，直言這個提示「太離奇了！」乃哥更是激動地抓著徐凱希質問：「為什麼獅子是吼吼吼吼？獅子你不會叫嗎？」隨即在現場親自示範，逗趣表演讓大家瞬間笑翻！



輪到壓軸單元《職業TEMPO》時更是笑料不斷！馬力歐遊戲中出題「房仲」，張棋惠急忙回答：「幫你介紹房子」，卻因亂了遊戲節奏而自己迸出一句「挖哩咧！」神來一筆的言論讓全場爆笑，城哥更調皮地模仿張棋惠出糗的樣子，讓她害羞地捂臉不敢面對。在遊戲後段，乃哥祭出魔王考題「點傳師」！超難詞彙瞬間考倒全場來賓，連馬力歐都只能亂猜：「幫你點傳？」