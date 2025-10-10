日正妹偶像朝聖「高雄90元牛肉麵」　釣出一票內行曝光店址

記者王靖淳／綜合報導

日本正妹偶像Utane Chan最近到高雄參加國際動漫節，並趁工作空檔品嚐當地小吃，同時也不忘透過社群發文，與粉絲分享來台的旅遊日記，其中一篇透露自己吃到90元牛肉麵的貼文曝光後不久，立刻掀起大批網友留言討論。

▲Utane最近來台旅遊。（圖／翻攝自X／utanechan_25）

Utane透過Threads發文曬出來台旅遊照，照片中的她身穿一件紅白格紋的平口上衣，並在肩帶處綁上可愛的蝴蝶結，頭髮上還別著幾枚水鑽髮夾，整體造型相當甜美。Utane的手上拿著筷子，當下似乎正準備品嚐，這碗擺放在她眼前的牛肉麵，同時也不忘對鏡頭露出俏皮表情。

▲Utane去高雄吃牛肉麵。（圖／翻攝自X／utanechan_25）

Utane在文中透露，這樣一碗料好實在的牛肉麵，竟只要90元左右，平易近人的價格，讓她留下了極為深刻的印象。她也大讚這碗牛肉麵不但好吃，就連湯也很好喝，字裡行間，滿是對台灣美食的熱愛。貼文及照片曝光後，除了吸引網友朝聖按讚，同時也有內行的網友留言，解答這間牛肉麵店的地址，掀起不小討論。