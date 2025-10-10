男神愛上女總裁！丁一宇手滑熱戀照秒刪　網抓包「放閃女友視角」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓戲劇男神丁一宇有著帥氣斯文的外貌，他出道以來鮮少爆出緋聞，卻在9日疑似手滑曝光熱戀照，由女友視角所拍下的咖啡廳照片，雖然事後秒刪除，但很快被網友發現不單純。而他手滑的照片，後來被比對出與一名正妹CEO同款，且兩人還用同款手機、手機殼，對此，公司回應相當曖昧。

▲丁一宇手滑熱戀照秒刪，網抓包「放閃女友視角」。（圖／翻攝自丁一宇IG）



丁一宇9日突然在IG曬出一張日常生活照，他寫下「好的日子」，穿著白色上衣，並專注地拍對面的友人，怎料，這張照片很快就被刪除，疑似手滑自曝戀情。由於他的照片很快被網友比對出來，與一名貌美的CEO女性相似，兩人不僅在背景相似的餐廳，連手機殼都同款。

▲丁一宇公司回應「藝人私生活難以確認」。（圖／翻攝自丁一宇IG）



雖然照片很快就被刪掉，但還是被網友截圖引起熱烈討論，據悉，該名女子是身價破200億的CEO，且丁一宇更是該品牌的代言模特兒，大明星與霸氣女總裁的緋聞很快傳得沸沸揚揚。

對此，丁一宇公司低調回應「藝人私生活難以確認，請諒解」，官方回應相當曖昧，並未承認也未否認，使得兩人的緋聞掀熱議。