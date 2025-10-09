席琳娜戈梅茲結婚沒邀她？　「捐腎者」高EQ回應流言

▲席琳娜戈梅茲上月底結婚，外傳捐腎給她的法蘭西亞萊薩沒受邀參加。（圖／翻攝selenagomez IG）

圖文／鏡週刊

33歲美國女星席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）與37歲音樂製作人班尼布蘭柯（Benny Blanco）於上月底在加州舉行夢幻婚禮，好姐妹泰勒絲（Taylor Swift）等星友都受邀參加。然而，外傳曾經捐腎給席琳娜的女星法蘭西亞萊薩（Francia Raisa）為受邀出席婚禮、兩人之間有嫌隙……對此，法蘭西亞正面回應。

根據《E! News》報導，在席琳娜辦婚禮前，法蘭西亞接受《Univision》訪問時譴責媒體，說道：「你現在問的，都是媒體上流傳的謠言，我從來沒說過那些話。」針對「不滿席琳娜在腎移植後吸菸」的指控，她強調自己根本不知道這些傳言，也從未感到憤怒。她說：「這些就是謠言，沒人真正知道狀況，既不是她也不是我在公開談論。也許我們有一天會正面回應。」

有趣的是，法蘭西亞當時並未直接說明她是否受邀參加席琳娜的婚禮，但仍不忘祝福對方，說道：「我知道她要結婚了，我為她感到高興。她現在有自己的生活，也已是一位億萬富豪，而我很感激當初能為她做那件事。」

▲法蘭西亞（左）2017年捐腎給席琳娜（右）。（圖／翻攝selenagomez IG）

▲席琳娜和法蘭西亞曾是形影不離的好朋友。（圖／翻攝selenagomez IG）

法蘭西亞也再次談到當時捐腎的心情，表示：「從一開始，醫生就告訴我這就是捐贈。如果你要捐1塊錢到某個機構，你也不會去問：『我那塊錢你拿去做什麼？』這就是捐贈，是我能做的一件善事。我感恩我還活著，也可以說我救了一條命。」

事實上，法蘭西亞和席琳娜的友誼可追朔至十多年前。席琳娜2017年因紅斑性狼瘡引發腎功能衰退，法蘭西亞捐腎，救了對方一命。當時席琳娜在IG曬出兩人躺在病床手牽手的照片，感恩寫道：「無法用言語形容我如何感謝你，美麗的朋友法蘭西亞萊薩，你為我捐了一顆腎，是最崇高的禮物與犧牲……我愛你，姐姐。」

然而，這段關係一度傳出裂痕，2022 年，席琳娜在訪談中稱，泰勒絲是她在娛樂圈中「唯一的朋友」。當時法蘭西亞在社群媒體留言「有趣」，隨後刪文，引發外界對兩人友誼的揣測。

▲席琳娜（右）上月底舉行婚禮，泰勒絲（左）受邀出席。（圖／翻攝selenagomez IG）

▲席琳娜和班尼布蘭柯上月底在加州舉行婚禮。（圖／翻攝selenagomez IG）

此外，法蘭西亞的父親曾在一檔西語節目中表示，女兒曾對席琳娜飲酒的行為表示不滿，聲稱：「法蘭西亞不是為了讓你去喝酒才捐腎。」更為傳文添柴火。

面對糾葛，法蘭西亞曾表示，她與席琳娜的友誼跟捐腎無關，「我們的友誼是因為共同經歷而緊密，但也可能充滿曲折與挑戰。人會成長、關係會改變。」她說，有時候人需要暫時拉開距離、尋找自我：「我們好像必須各自走自己的路、成長。」也透露她曾感到低潮，感激席琳娜在那段期間給予的支持。

