王祖賢中秋節吃海底撈被捕獲！幸運影迷：本人好美好溫柔

58歲「永遠的小倩」王祖賢息影後定居加拿大溫哥華，潛心修佛。中秋節當天，她到當地海底撈用餐，被影迷捕獲，影迷讚她美麗溫柔、平易近人。

一名影迷在小紅書分享與王祖賢的合照，可見王祖賢打扮休閒，戴眼鏡、口罩，穿綠色上衣和羽絨衣，一頭黑色招牌長髮醒目，對著鏡頭比YA手勢，看起來很親切。

影迷發文：「沒錯！我在溫哥華偶遇了王祖賢姐姐。在溫哥華吃海底撈都能偶遇我的女神王祖賢姐姐！中秋節的夜晚給了我一個大大的驚喜！她人好美好溫柔，雖然帶著口罩都擋不住她的美貌，眉眼間還能感覺到當年小倩的影子，她穿著樸素，平易近人，還帶著她的可愛小狗，我這是什麼神仙運氣呀！」

不少網友看了表示羨慕，直呼「早知道我也去吃海底撈了」、「好美」、「中秋節快樂」。

事實上，王祖賢過去在電影《倩女幽魂》飾演「聶小倩」一角，經典銀幕形象傳頌至今，近來她在溫哥華開設艾灸館，不僅親自接待客人，更親自操灸、點火、鋪艾條，展現匠心精神。不少人為一睹女神風采，遠道而來體驗，她面對簽名、合照要求都來者不拒，相當大方。



