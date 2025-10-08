黃恩賜老家災情曝光 孫綻化身「鏟子超人」挺進花蓮

記者葉文正／台北報導

軍人最重要的就是要發揮人溺己溺、人飢己飢的精神，9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，大水沖進鄰近鄉鎮造成嚴重災情，台視軍旅實境節目《九條好漢在一班》的星兵黃恩賜就是受災戶，他第一時間就放下手邊工作，回部落幫忙，孫綻和班長雲朵姐姐也趁空檔去當鏟子超人，還在現場遇到前去支援的成功嶺教官，讓孫綻感動地說：「在成功嶺上課學到的軍民一心，我在現場真的體會到了。」

▲雲朵姊姊(右二)與朋友一起到花蓮當志工。（圖／伊林提供）

黃恩賜的老家就在馬太鞍部落，是災情嚴重的地方之一，因為家中只有父親在，讓他很擔心，馬上趕回老家，回到家中看到滿目瘡痍，的家具全毀，車庫都是積到大腿高度淤泥，幸好爸爸平安無事，讓他鬆口氣，接下來就忙著清理家園。

▲孫綻與國軍弟兄合影。（圖／伊林提供）

黃恩賜的老家災情慘重，無法徒手清理，他先請朋友用怪手、小山貓清淤泥，接著再慢慢收拾，清理家園之餘他也去做志工，「我回去先清理家裡，再用晚上剩餘的時間去馬太鞍自救會當志工，看看有沒有需要幫忙的。」讓他最感動的是有兩個國軍弟兄趁著休假時間前往當鏟子超人，「我家比較偏遠，他們自己走進來問我要不要幫忙。」志工投入的程度讓黃恩賜嚇一跳，他也遇到了在成功嶺的教官林曉濱排副，他與國軍弟兄一起進行了9天8夜的救災任務，讓黃恩賜很感動，「感謝特別跑來跟我加油的國軍弟兄跟鏟子超人。」

孫綻也心繫災情，得知自己有休假，就一直刷火車票，幸運買到票後，找了花蓮的朋友，有了住處後，就去花蓮待了2天1夜，他出發前有跟黃恩賜打聲招呼，但不想影響恩賜救災，並未去打擾，恩賜也提醒他要小心，想不到兩人就在一個物資中繼站巧遇，但兩人未多聊，只拍了張照，幫恩賜加油打氣，就又各忙各的。

孫綻此行很低調，直到他幫忙一名82歲的爺爺清理家園的影片被放上網站，他才在IG分享此行，他說：「本來阿伯家中的土淹到門牌處，但靠著連日來鏟子超人的接力，我們最後可以在門口拍照。」而阿伯心心念念的是希望可以找到神主牌，也讓孫綻很感動。

孫綻在現場常被人認出，但他說「藝人是我的職業，我跟大家一樣，不捨同胞，想盡一份心力。」此行，帶給他的是滿滿的能量，「大家只有一個目標，就是同心協力幫忙清理家園，最常聽到的一句話是『哪裡還有需要幫忙的』。」他也遇到了在成功嶺的教官，一個是花蓮女婿，請假回去救災，一個是被徵召去支援的排副，「我看到一大堆國軍弟兄，有一個特別眼熟，就是我們在成功嶺的教官，他們真的很辛苦，比較危險不適合一般民眾的任務，都是國軍兄弟去解決。」他也很開心的是很多國軍兄弟看到他都問：「你不是《九條好漢》的嗎？」有幸自己曾經是他們的一份子。

雲朵姐姐9月30日在社群媒體分享自己前進花蓮的照片，跟幼幼台的哥哥姊姊和朋友一起前往，「我們是前一晚臨時決定的，晚上10點多才買票。」到了現場他們被分配到佛祖街幫忙受災戶清理淤泥，憲兵出身的雲朵姊姊看到憲兵在現場負責交管，忍不住上前跟他說們：「辛苦了。」