饅頭媽爆懷孕「邀大家猜性別」！　嗨喊：迎來可愛四寶

記者王靖淳／綜合報導

網紅饅頭媽（林榆芯）以美妝保養起家，育有三個子女的她，今（8）日無預警在IG發文宣布：「我們團隊迎來了可愛的四寶！」並要大家在貼文底下留言猜性別，似乎是在暗示自己懷上第四胎。

▲饅頭媽疑似懷上第四胎。（圖／翻攝自Instagram／shin_0604）

饅頭媽在文中寫下：「邀大家一起來猜這次的小寶寶是男寶還是女寶？」希望能邀請所有粉絲，一同參與她迎接新生命的喜悅。貼文曝光後，除了吸引大批網友朝聖按讚，同時也掀起兩派網友留言討論，「女寶」、「我猜是男寶」、「恭喜恭喜太棒了」、「怎麼又懷孕了啊」、「怎麼不猜爸爸是誰」，引發熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲饅頭媽。（圖／翻攝自Instagram／shin_0604）

事實上，饅頭媽今年6月才捲入感情爭議，被爆出疑似知三當三、介入別人感情，掀起不小討論。為此，她事後在社群限動發布黑底白字聲明寫下「我並沒有介入他人感情，我也是被告知這次的狀況，我也很難過會發生這樣的事」，接著更喊話外界：「不希望媒體跟特定團體惡意放大，我願意接受做為公眾人物被檢視，但也請各位網友不要以訛傳訛。」如今疑似懷上第四胎，讓她的感情生活再度引發網友討論及關注。