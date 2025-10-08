林口雙語幼兒園涉虐童「逼睡走廊地板」！1年學費40萬　YTR找到6證人開戰

記者田暐瑋／綜合報導

知名房產YouTuber「Ted」擁有超過50萬粉絲，育有一名3歲女兒，住在林口的他將女兒送進當地知名雙語幼兒園就讀，卻疑似遭教師貼膠帶、關小黑屋等不當對待，有家長出面作證，稱該校老師叫不睡午覺的小孩睡在走廊上，目前已有6位家長願意作證，而該幼兒園在當地主打外師入園上課，是頗有名氣的雙語幼兒園，學費一年近40萬元台幣。

Ted在影片中心疼控訴該林口幼兒園不當對待學童，有6名家長出面作證，稱曾目睹老師把小孩拖到監視器拍不到的死角貼嘴巴、拍打臉和手，小孩嚇得哭了起來，不只如此，還提到某位孩童因為不睡午覺，每次都會被老師拉出教室，「因為老師覺得他很麻煩，會打擾小孩。」會讓該名孩童自己一個人睡在走廊地板上。

事實上，Ted表示自己的女兒不是第一個被老師貼膠帶的，也有另位家長痛訴自家孩子也是受害者之一，導致孩子在家會跟父母反映不想上學，他強調希望學校主管機關和社會大眾能正視此事，「虐童是沒有辦法在這個時代、這個社會被接受的！」

遭到指控的幼兒園位於林口，是知名雙語學校，主打多元化發展及外師入園教課，一年學費將近40萬元台幣，事件爆發後，教育局第一時間介入調查，發現該幼兒學校業者以補習班名義立案，卻實際從事教保服務，已違反《幼兒教育及照顧法》第59條規定，要求即刻停止所有教保服務，並依規定最重裁罰負責人30萬元。

該校校方8日上午發表聲明，表示已成立專案調查小組，調閱教室監視器錄影並逐一約談相關教師，提出3聲明否認虐童，說明老師是因工作需要，習慣將膠帶黏在手臂，並非用於學生；至於「小黑屋」一說，是老師將尚未被家長接走的學生集中於教室內，在學生吵鬧時關燈片刻以安撫情緒，全程有教師陪同；有關「臉會被輕拍很多次」部分，強調絕無此事，目前已引起當地家長群高度關注。

