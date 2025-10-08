魏德聖拍片負債才和解「又遭追討4000萬」！　前年資產被查封

圖文／鏡週刊

曾以《海角七号》《賽德克．巴萊》奠定「國片之光」地位的導演魏德聖，如今卻深陷債務泥淖，幾乎成了電影圈的「負債代名詞」。前年才因4,500萬元債務與中影董事長郭台強鬧上法院，資產遭查封，雖然去年8月突然宣布和解，勉強保住房產，但根據法院判決系統顯示，今年3月他又被彰化銀行追討近4,000萬元，宛如跳不出債務紀錄的黑洞。

魏德聖曾是影壇的熱血代表，但近年來，外界卻看到他一次次的募資計畫以「有始無終」收場，魏德聖與郭台強的糾葛，可說是台灣電影史上最複雜的金錢糾紛之一。去年公開和解，然而事隔一年，他的名字又出現在法院系統，這次是彰化銀行向他追債近4千萬元。債務彷彿像影子一樣，揮也揮不去。

▲根據法院判決系統顯示，今年3月魏德聖被彰化銀行追討近4,000萬元，宛如跳不出債務紀錄的黑洞。（翻攝自司法院判決書系統）

▲魏德聖表示，彰化銀行追討的是貸款，已經順利解決。

裁判書中寫道，債務人的名義是「米倉影業」，也就是魏德聖的公司。彰化銀行則以債權人的身分，向台北地方法院聲請支付命令。法院當時裁定米倉影業必須與魏德聖本人連帶清償3,898萬4,233元，以及利息、違約金與500元程序費。



