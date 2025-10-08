張景嵐、陳銳穩交2年傳婚訊　3歲差姐弟戀進展快狠準…聚會洩關係

▲2年前，本刊拍到陳銳（左）離開張景嵐（右）家後，與她一前一後上了自己的車；隨後張景嵐就認愛，結果現在更傳出關係再升溫。

圖文／鏡週刊

2年前的西洋情人節左右，本刊接獲圈內人士的消息，爆出張景嵐跟看似八竿子打不著的星二代，也就是陳凱倫的兒子陳銳交往，同時直擊2人甜蜜共度夜晚的畫面；就在陳凱倫對抗扁桃腺癌（口咽癌）的期間，傳出陳銳已與張景嵐悄悄成為夫妻了。

穩交至今的他們會傳出婚訊，據聞是某場聚會閒聊起2人目前的關係，有人當場脫口「不是結婚了嗎？」雖然隨即轉換話題，但不小心說漏嘴這段相差3歲的姐弟戀，疑似已經低調完婚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今年張景嵐過37歲生日時，放上慶生的照片；不久前她則是接受《聯合》專訪，坦言是自己倒追陳銳。（圖／翻攝自張景嵐IG）

2年前張景嵐爆出與陳銳戀愛，小倆口看似甜蜜且穩定交往，但陳銳他爸陳凱倫，則是被封鎖消息得頗徹底。有一說是因為陳凱倫感受到喜悅就容易溢於言表，常忍不住透露兒子的私生活，導致父子互動較缺少感情方面的分享。

▲雖然是星二代，陳銳（右）最後決定不走演藝圈，反而順利發展眼鏡品牌，之前還找了爸爸陳凱倫（左）演繹單品。（圖／翻攝自陳銳IG）

據聞，張景嵐與陳銳的進展如此的快狠準，反而讓有些友人私下對於她與陳銳並不看好，甚至覺得2人交往恐怕很快就會結束。不過在張景嵐心中，身為人類圖中「顯示者」的她，覺得「反映者」陳銳能聽懂自己在說什麼，加上都有創業，所以相當珍惜這段關係。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。







更多鏡週刊報導

張景嵐新家試婚1／舊愛已成二寶爸 張景嵐趕進度搬進3350萬新家

張景嵐新家試婚2／陳凱倫經歷癌症四期 兒子爆祕密結婚張景嵐