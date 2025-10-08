黑男街頭配對惹風波！「歐美辣妹表情失控」遭炎上　緊急下片道歉當事人

記者孟育民／台北報導

YouTuber黑男以拍攝街頭配對影片走紅，近日他幫一位身材姣好、外型歐美的辣妹配對，不料女方因為不喜歡對方，在鏡頭前「表情管理不當」，態度令人尷尬，遭到網友砲轟不禮貌，意外被炎上。黑男目前已下架該影片，也向《ETtoday星光雲》透露，因為當事人收到許多惡意攻擊，甚至影響到生活，他並不樂見這種情況，所以才先下架影片，避免衍生出更多爭議。

黑男街頭配對惹風波，道歉當事人。

事件在網路上持續延燒，甚至女方外型遭惡意抨擊，黑男也向兩位當事人公開道歉，「原本就不是在做媒體的，突然在路上被訪問還被湊對，之後又受到大家的批評、影響心情，每個人喜歡的本來就不一樣，很感謝男女雙方願意來見面認識，雖然情況很尷尬，但沒緣分就當交個朋友。」

黑男希望大家能理性留言。

黑男希望大家能保持理性，不要去影響女方的生活，同時感謝過去所有願意配合的帥哥美女，未來在處理相關內容會更加謹慎，「這個節目做好多年了，也感謝大家一直持續收看，未來看怎麼調整會更完善，也感謝大家的建議。」



