顏正國昔悔「無法披麻帶孝」　生前遺憾曝光：做不到是永遠的痛

記者王靖淳／綜合報導

50歲男星顏正國以演出《好小子》系列電影走紅，不料今（7）日傳出過世消息。為此，「鋼鐵爸」阮橋本在社群平台發布訃告，悲痛證實顏正國離世的消息，噩耗曝光後不僅令大批粉絲都相當震驚，就連其生前在節目中表示遺憾「無法披麻帶孝」的片段，如今也被翻出來討論。

▲顏正國過世。（圖／翻攝自Facebook／顏正國）



顏正國在2022年曾參與節目《同學來了》單元「甩掉不堪回首的監獄風雲，由黑轉白這條路不好走」的錄製，他坦言獄中生活讓身心靈飽受折磨，最讓他難受的是沒能跟父親好好道別：「最後這次去服刑，我就跟我爸媽講不要來，因為我家住基隆，我又在台中服刑，爸媽要準備會客菜很早就要弄，但你叫他不要來，他也不會不來，我爸爸那時候70幾歲，我會覺得他有沒有辦法等到我回去？」

而令顏正國痛心的是在父親的告別式上，他一上香完就離開，連獄警都好奇為何不多陪陪家人，為此他感傷地說：「我帶著手銬跟腳鐐，那個聲音多大聲，我的面子不重要，給爸媽留點面子才是最重要的，有時侯覺得讓父母親被指指點點，是我人生中很不孝的事，你想想看，子女替父母親披麻帶孝是多簡單的事，但我們做不到，這是永遠的痛。」

▲顏正國曾坦言遺憾自己無法披麻帶孝。（圖／中天提供）



顏正國在國小二年級出演電影《兒子的大玩偶》入圍金馬獎，出色的演技天分讓他獲得「天才童星」的封號，之後又憑《好小子》系列電影紅遍兩岸三地，星途備受看好。然而巨大名氣卻成為他求學阻力，常常被同學或校外人士找麻煩，他在提出休學後，自己也開始與幫派有了接觸，在12歲那年染上毒癮。

此後，顏正國又屢次犯下竊盜、持有槍械、傷害等罪，前前後後總共入獄服刑了16年，直到2012年假釋獲准，接著重拾演員身分，後來在拍電影《少年吔》時傳出跟數位投資人發生糾紛，引發不小議論，為此他事後也發表聲明澄清，並請有心人士不要再散播不實毀謗言論。之後顏正國在2018年執導《角頭2：王者再起》創下亮眼成績，如今傳出離世的消息，大批粉絲紛紛湧入他生前最後的貼文底下哀悼，「一路好走！RIP」、「阿國，一路好走」、「小時候的偶像。一路好走。」