《寶島神很大》馬來西亞進廟見棺材　被鞭炮狂炸背後在燃燒

三立台灣台招牌民俗文化節目《寶島神很大》持續深耕在地信仰，節目繼之前賈斯汀與青山宮前往日本交流後，近期再度跨出國界，首次前往馬來西亞拍攝，分別製作「家將出軍跨海衍傳 吹響集結號嗨翻馬六甲」及「馬拉西亞不思議 南洋民俗各顯神通」特輯，展開一場深具文化交流意義的海外行腳。

▲摸棺發財。（圖／三立提供）

主持人賈斯汀與阿白（劉胤含）這次走訪馬六甲重要宮廟，不僅將台灣民俗節目推廣至海外，更透過影像記錄當地宗教文化，《寶島神很大》製作人也表示這趟馬來西亞行，不僅是節目再次走出國門，更以實地紀錄彰顯台灣民俗文化跨國交流的價值。從宮廟巡禮到地方體驗，節目帶領觀眾看見信仰跨越地域的力量，也讓「寶島神很大」五字在海外掀起共鳴。

▲阿白(左)與賈斯汀。（圖／三立提供）

此次拍攝兩位主持人深入馬六甲宗教核心，受邀參與海龍宮的出海海巡，並獲贈一艘象徵榮耀的紀念船；同時，在花果山宮廟錄影後，廟方更特別頒發「熱心宗教」錦旗兩面，肯定節目在文化推廣上的用心。這次在《寶島神很大》鏡頭下，完整紀錄了台灣家將文化遠渡馬來西亞後的傳承故事，包括罕見的「坐炮」習俗在馬六甲的出現。

▲坐炮。（圖／三立提供）

阿白說：「大串的炮仗就在自己身後點燃，背後都燒燒得，深怕被彈到身體。手腳都在發抖。」過程並首次於農曆七月開放平時不得請出的神尊供拍攝。錄影過程中，更幸運捕捉到大爺伯降乩為神尊開光的罕見畫面，開光瞬間現場竟出現狂風暴雨，讓整場拍攝充滿神蹟氛圍。此外，團隊也申請到特許空拍馬六甲知名地標「海上清真寺」，這是平時不對外開放的珍貴畫面，為節目增添國際視野。

主持人賈斯汀與阿白不僅深入宮廟，還積極體驗當地風俗。他們換上娘惹服裝品嘗傳統美食，向馬六甲仈靈殿向大爺伯求得平安符與佛牌，並接受泰國高僧祈福；賈斯汀更專訪泰國金龍王，被其驚人的準確度嚇到瞠目結舌。兩人也走入馬六甲熱鬧的雞場街，親身體驗當地人扛轎的方式，完全溶入當地文化，展現最初接地氣的一面。賈斯汀說因為從小除了天主教或基督教之外，完全不知其他宗教，到亞洲之後才發現多種神明可以融合，好正能量的感覺，這次去馬六甲拍攝又看到完全不同的世界，廟宇文化可以交流真的好棒。

經過這趟參與，阿白表示當地的繞境某些元素跟台灣差不多，但它們的神明是我們熟悉的七爺、八爺，但整體氣氛在農曆七月晚上舉辦很像嘉年華。而最讓她感受特別的是在廟前看到一口很大的棺材，「我第一眼看到好驚訝，之後發現廟裡面也有大大小小的棺材，原來在當地拜棺材是一種祈福，也是要求財。」賈斯汀也大開眼界的說以前感覺大家聽到陰廟不敢接近，但這次特別去拍攝，看到廟宇中有綠綠燈光和地獄壁畫，特別是棺材好神奇，瞭解到有陰有陽，有生有死，都不能缺少。