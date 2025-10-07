ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《老少女奇遇記》鍾欣凌嚴藝文都雙料入圍　鍾欣凌槓上曾莞婷搶戲劇女配

記者葉文正／台北報導

《老少女奇遇記》第三季目前仍在討論中，製作人正審慎規劃，楊貴媚很感謝桂田文化製作人，因為桂田非常關心，也囑咐大家安全要小心，藝人們也被照顧得很好，不過因為花蓮發生天災，鍾欣凌也找了楊貴媚、嚴藝文一起幫忙，出錢出力幫助災區。

▲▼ 老少女奇遇記金鐘記者會,楊貴媚,鍾欣凌,嚴藝文 。（圖／記者徐文彬攝）

▲ 老少女奇遇記金鐘記者會,楊貴媚,鍾欣凌,嚴藝文 。（圖／記者徐文彬攝）

鍾欣凌回想入圍時的情況，差點以為節目沒有入圍，「聽說大家在等的時候前面都沒聽到《老少女》，想說完了是不是沒有入圍，後來最後一個聽到，想說是不是楊貴媚的筆劃太多，《上船》的確是勁敵，這次錄影我只當是去騙吃騙喝騙玩，我們去的地方，日本人少一點，我高空滑行真的很害怕，但幸好我有上去，我們不怕對方生氣，現場互補，雖然我有落海，但還OK，但我這次感冒還氣喘發作，兩星期後才好，支氣管炎引發氣喘時，耳朵完全聽不到。」

▲《老少女奇遇記2》最終回畢業典禮撒洋蔥 高知、熊本、五島、秋田的受訪者都回來了！。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創）

▲《老少女奇遇記2》最終回畢業典禮撒洋蔥 高知、熊本、五島、秋田的受訪者都回來了！。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創）

而花蓮光復發生堰塞湖溢流的災害，不少百姓因此受災或傷亡，鍾欣凌也表示：「有各方支援都進來，有人指揮更有制度，這次看到人民互相幫忙，患難見真情，像回到小時候的感覺，我沒有出什麼力，都是杜詩梅跟她老公，捲起袖子去搬，去接人，媚姊是大戶，也號召他的朋友捐款，看到團結的力量。」更提到支援的民眾每個都有長才，有會指揮的，也有幫忙保險，也有幫忙弄電腦，我只能乾著急，就號召好友捐款。

而鍾欣凌這次以《影后》入圍女配角獎，現場也抱怨導演嚴藝文：「都嚴藝文，我演胖姊我邊開車邊打電話，還要對話，嚴藝文還會加戲，要我弄東弄西，我還偷瞄導演，我跑跑步機他們覺得不夠快，我就變天竺鼠一直跑。」

嚴藝文也笑說，這次金鐘在乎的是戲劇，完全忘記《老少女》有報，「我不覺得有什麼贏面，也沒有當成去主持，一方面去玩樂，像是觀眾跟拜訪人的橋樑，但我搭飛機真的不行，都不敢再搭飛機，畢竟五島很可怕，對於鮮肉男友，其實早就死心了，《影后》每個沒入圍的都是遺珠，但本就不敢奢望全上，男生只有黃迪楊有入圍，我第一時間有安慰他們，我就說來日方長，薛士凌還跟我跟鬥嘴。」嚴藝文也被導演推薦，下一季到非洲騎鴕鳥，她則直接打槍導演。

而鍾欣凌也被問到，曾莞婷希望她不要得女配，但《老少女》得獎，女配讓給她，鍾欣凌則表示，莞婷的確變化怎大，但她也還年輕，她也來日方長，我們畢竟時日不多，可以了解她激動心情。」

