校花直播主桃園球場開唱　再曝好消息「開公司奪4獎」

由知名校花直播主陳韻安成立的大禾娛樂有限公司，今年首次參與年度盛典，便以優異的整體表現獲得「經紀公司第二名」肯定。旗下主播們以多元的風格與穩定的直播內容累積觀眾喜愛，此次共獲得4項獎座，展現出團隊的實力與潛力。

▲陳韻安（中）成立公司獲得好成績，身旁為旗下直播主雲和（左）、YAMI 。（圖／roy_studio_tw／大禾娛樂提供）



活動當天，陳韻安與團隊成員一同出席頒獎典禮，她表示：「很感謝團隊一直以來的努力與信任，這個獎是大家一起的成果。」她期望成為一個能讓創作者安心發揮、共同成長的地方，不僅如此，她也在今年又開出了星和音樂工作室，輔導更多主播年輕人實現音樂夢想。

▲陳韻安日前以歌手身分受邀至桃園球場開唱。（圖／roy_studio_tw／大禾娛樂提供）

除了經紀工作外，陳韻安也以歌手身分活躍於舞台。日前至桃園球場開唱，以太陽一曲展現穩定台風與現場感染力。她表示，音樂與經紀事業對她而言都是延續夢想的方式，希望透過實際行動鼓勵更多年輕人勇敢追夢。

另外，資深直播經紀人翊楷擁有豐富的9年直播經驗，8年來帶領超過百位男女直播主，熟悉平台運作、內容規劃與個人形象經營。同為直播主的佩穎，在直播互動中，以自然、真誠的分享為核心，習慣把生活中的小片段與觀眾交流，讓直播不只是單向的表演，而是雙向的陪伴。