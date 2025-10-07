「好心分手」原唱宣佈來台開唱！　51歲超驚人狀態曝光

▲香港雙棲歌后盧巧音將來台開出道27年首場演唱會。（圖／和協整合行銷提供）



記者翁子涵／台北報導

香港雙棲歌后盧巧音在51歲生日前夕捎來喜訊，宣布將在11月23日於華山LEGACY舉辦台灣首場個唱《盧巧音 Candy Lo The Journey Continues LIVE in Taipei》，出道27年的她，終於獻出「第一次」與台灣歌迷面對面，除了預告將重現當年與王力宏合唱的K歌神曲〈好心分手〉，更將率領樂團帶來〈垃圾〉、〈深藍〉等經典金曲。

▲▼盧巧音受老公影響愛上跑步。（圖／和協整合行銷提供）



盧巧音透露，這場演唱會將打造輕鬆開心的氛圍，雖然沒有刻意安排驚喜橋段，但她精心準備了多首國語歌獻給台灣朋友，並會介紹最愛的樂團搭檔。對於是否邀請台灣歌手擔任嘉賓，她神祕笑說：「喜歡的台灣歌手和樂隊真的太多了！當晚我會帶來一些小驚喜，請大家拭目以待！」她在生日前夕許下最實際的願望：「希望台灣粉絲能買票支持我的首場演出！」

她更透露屆時將邀請同樣熱愛跑步的老公一同來台，享受在台北街頭奔跑的樂趣。夫妻倆每次出門必帶跑鞋，藉由跑步欣賞異國風光，感受不同城市的跑步氛圍，這些都是金錢買不到的寶貴體驗。盧巧音表示，這項習慣正是受身為樂手的先生蘇浩才影響，至今「跑齡」已近十年。

盧巧音與先生堪稱音樂圈的最佳「跑步CP」，兩人夫唱婦隨跑遍世界，足跡遍及日本、德國、澳洲等地，更曾一同挑戰「全馬」馬拉松。去年生日她還發起「生日跑」活動，完成了「50歲跑50公里」的驚人壯舉，笑稱是送給自己的超療癒生日禮物。

她長年保持「凍齡」絕佳狀態與超纖細身材的祕訣，正是「原型食物加上持續跑步」，盧巧音大方分享日常飲食早餐會攝取水果、沙拉、自製杏仁奶或麵包；午餐和晚餐也多半自己烹煮，且堅持不喝冰的、熱飲不加糖。從舞台到跑道，盧巧音用音樂與汗水活出真誠自我，令人更加期待她首次台灣個唱的精彩呈現。

