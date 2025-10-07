緊急取消2海外場！鹿晗疑身體不適　「承諾退票和補償」粉絲不捨

記者張筱涵／綜合報導

大陸歌手鹿晗原定舉行的《2025 鹿晗 Season 4》亞洲巡迴演唱會，6日突然宣布取消「吉隆坡站」與「東京－橫濱站」的演出，引起粉絲一片震驚與不捨。官方表示，相關退票與補償事宜將盡快展開，感謝歌迷的理解與支持。

▲鹿晗正進行巡演。（圖／翻攝自微博／鹿晗工作室）



主辦方「這就是 Season 4」在公告中指出：「2025 鹿晗 Season 4 亞巡【吉隆坡站】【東京－橫濱站】演出取消。相關退票及補償事宜將盡快展開，感謝您的理解與支持。」鹿晗工作室隨後也發出聲明，向所有支持者致歉，表示：「非常抱歉將這一遺憾的消息帶給大家。我們珍視並深深感激每一位朋友為這次相遇所做的準備與奔赴。」

工作室強調，詳細的退票及補償方案將透過官方微博公布，呼籲粉絲留意最新通知。聲明中提到：「此刻我們最珍視的，是長久且共同的健康。也請所有關心鹿晗先生的朋友們，將這份牽掛化為對自己更好的照顧。待一切安好，不久再會。」

▲鹿晗公告。（圖／翻攝自微博／这就是Season4）



公告發布後，微博湧入大量粉絲留言關心鹿晗的狀況，不少人表示「健康比見面更重要」，留言寫道：「哥哥注意身體啊！」、「健康就好，不見面也沒關係！」、「身體是第一位，見面總有機會，來日方長。」也有粉絲感嘆：「真的太突然了，看到他身體不適的消息心都緊了一下，一定要好好休息。」

部分歌迷留言希望能保留原票，「好不容易搶到一次票，願意等鹿晗康復後補辦演出。」不少人也提到，「錢不是重點，最希望的是他能健康回歸舞台。」

截至目前，鹿晗工作室尚未公布取消的具體原因，但外界普遍推測與健康狀況有關。官方強調會以最快速度完成退票與補償程序，並再次感謝粉絲體諒。

《Season 4》原為鹿晗 2025 年的重要音樂計畫，象徵出道以來的第四次大型巡演，如今兩站取消讓許多粉絲倍感惋惜。留言區充滿「雖然遺憾，但希望下一次重逢時，是健康有活力的鹿晗」的祝福。

鹿晗工作室最後表示：「請大家好好照顧自己，待一切安好，我們會再見的。」