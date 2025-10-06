金鐘國婚禮曝光！全場只有車太鉉拍「尷尬收手機」　劉在錫：新娘很美

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男星金鐘國9月初完成人生大事，他的婚禮並未對外公開，照片一張都沒對外曝光過，連宋智孝都認證「沒半個人拿手機拍」。有趣的是，近日劉在錫在節目上公開幕後花絮，全場唯獨摯友車太鉉沒收到禁拍消息，他開心地拿起手機拍照，發現沒人在拍，才默默地放下手機，尷尬模樣超爆笑。

▲車太鉉沒收到禁拍消息，拍到一半發現沒人在拍，自己尷尬到把手機放下。（圖／翻攝YouTube）



車太鉉近日出演劉在錫談話性節目，話題再度聊到金鐘國婚禮，兩人還原現場狀況，車太鉉透露沒有半個人拍照，「我之前去參加婚禮也是到處拍照，但現在想想，那天沒有拍太多照片。」婚禮現場佈置得很漂亮，花海從天花板灑到地板。

[廣告]請繼續往下閱讀...

婚禮佈置得很豪華，可惜的是，現場幾乎沒人拍照，爆笑的是，車太鉉沒收到消息，自爆當好友金鐘國在進場時，他開心地拿出手機狂拍，才突然發現周遭沒人在拍，他尷尬地默默放下手機，劉在錫笑喊：「不是說不要拍照嗎？所以賓客沒人拿出手機。」車太鉉冤枉地表示「我真的沒聽說」。

‘

▲▼柳演錫看到照片相當震驚，劉在錫認證真的沒有人拍現場照片。（圖／翻攝YouTube）



車太鉉也描述當下，哈哈看到在新娘進場時，他看著嫂子讚嘆「真的好美麗」，劉在錫也認證：「實際上是真的很美。」只是過於浮誇的稱讚，讓車太鉉覺得哈哈太誇張，幽默虧：「我就想說他（哈哈）現在是在開玩笑嗎？」

▲▼車太鉉分享婚禮照，他提供超稀有的現場照，柳演錫好奇到圍觀。（圖／翻攝YouTube）



雖然沒人拍下金鐘國與妻子的合照，但車太鉉看到豪華的現場，還是拍下了佈置的場景，最終公開了當天的「稀有照片」，他邊滑手機邊強調：「我只有拍到鐘國，我從一開始就沒打算拍新娘。」他最後大方提供了只要婚禮背景的照片，現場首度曝光。