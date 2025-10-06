〈孤單北半球〉被改編超狂版本！　釣出林依晨本尊6字回應

▲怕胖團改編〈孤單北半球〉。（圖／滾石唱片提供）



記者翁子涵／台北報導

滾石唱片相隔四年推出升級版「滾石撞樂隊2」，此次集結 25 組台灣新世代樂團與創作歌手，從滾石超過四十年的音樂寶庫中挑選代表作重新詮釋，包括理想混蛋翻唱陳綺貞〈太聰明〉、莉莉周她說改編莫文蔚〈他不愛我〉，以及怕胖團重塑林依晨〈孤單北半球〉，三首距今逾 20 年的經典作品，透過年輕樂團的重新演繹，以全新聲響與能量激盪出跨世代火花。

▲▼莉莉周她說、理想混蛋接力翻唱經典之作。（圖／滾石唱片提供）



由林依晨演唱、紅極一時的偶像劇《愛情合約》片尾曲〈孤單北半球〉，自 2004 年發行至今已逾 20 年，此次怕胖團以電子節奏、魔性合成器結合熱血搖滾能量，將原本孤寂的情歌改造成充滿動感的派對神曲，並加入 rap 橋段。主唱閃亮笑說：「覺得主歌節奏有點慢，就試著rap一段，結果整首歌瞬間活過來！」他也分享選曲緣由：「小時候在電視上聽過，一聽旋律童年回憶全湧上來，不改不行！」令人驚喜的是，原唱林依晨聽完新版本也開心回應：「非常熱血搖滾！」短短一句話，為這首跨世代經典注入全新能量與話題。

由莉莉周她說挑戰莫文蔚經典〈他不愛我〉，原曲以鋼琴襯托失戀情懷，莫文蔚唱出愛而不得的無奈與釋懷；莉莉周她說則以強烈空間感的合成器與層次豐富的電子節拍重塑氛圍，營造冰冷卻深沈的情緒漩渦。團員表示，從小聽莫文蔚長大，對歌詞細膩情感深有共鳴，因此在編曲中加入幽微鐵鼓、天鼓聲響，堆疊出起伏與張力，期望讓經典在新聲中被重新理解。

人氣樂團理想混蛋翻唱陳綺貞 2002 年代表作〈太聰明〉，原曲以木吉他刻畫暗戀中的細膩與克制，而理想混蛋則以明快節奏與主唱雞丁乾淨溫暖的聲線，為作品注入青春勇氣。不同於陳綺貞版本的內斂低語，他們的詮釋更像青春期少男少女勇敢直球告白的瞬間。