網紅現身花蓮救災「腳穿名牌靴」市價上萬！　遭轟蹭熱度限動反擊

花蓮光復鄉遭受洪災重創，全台志工及善心人士紛紛化身「鏟子超人」湧入災區清淤，連日來也不斷有名人加入「鏟子超人」行列。而超過55萬人追蹤的網紅妍安昨日（5）上傳拿鏟子救災的照片，但腳上靴子被發現是市價上萬的名牌，網友質疑蹭災情熱度更揚言退追，本人限動回應。

▲網紅妍安曬出花蓮光復加入鏟子超人行列的照片，腳上靴子被發現是上萬名牌靴。（圖／翻攝自IG）

照片中，妍安身穿白色連帽外套、搭配合身的橄欖綠色緊身褲與黑色長筒雨靴，並戴著護目鏡與手套，在滿是泥濘的街道旁，正在用鏟子試圖清除路旁的淤泥。然而，這身穿搭卻被眼尖的網友認出腳上的長靴是市價上萬的名牌，加上照片構圖精緻，引來大量負評，狠酸她「拍太多張美照超想退追」、「第一次看到上萬的長靴出現在光復」，更有人直言「沒一張照片能感受到辛苦」，質疑她把災區當成個人寫真拍攝地。

▲妍安曬出多張加入清淤泥的照片，遭網友酸「沒一張能感受到辛苦」。（圖／翻攝自IG）

妍安限動發文回應。針對穿著，她解釋因幾天後有重要拍攝，為避免受傷影響團隊，她才改用其他方式鏟泥，導致衣服沒有弄得非常髒；至於名牌靴子，她則表示：「對我來說就只是身外之物」，純粹因為夠高、好走能應付淤泥才穿。她也坦言，自己只在一開始狀態較好時拍照，後面同樣十分狼狽。

最後妍安鄭重表示：「如果要說我有什麼目的性，我的出發點非常簡單，我想幫忙！」她認為，無論是能讓更多人重視這個議題，還是一種使命感，「我覺得我必須去做！」文末，她也表示身為KOL，本就該面對各種好壞的聲音，自己都會接受，並感謝所有人的指教。

▲妍安限動回應。（圖／翻攝自IG）

【妍安限動發文】

一覺醒來看到留言區炸了

首先

我想說幾張照片並不能代表全部不能斷章取義

說衣服

我有幾度真的要下下水道去清泥

因為角度問題真的太難挖

但是被阻止了

我後來也有想到我過幾天有重要拍攝

如果因為我一個人受傷導致延後拍攝會影響到的不只

我自己而是團隊所有人

所以我改用別的方式來鏟泥

才可能導致衣服沒有這麼髒

還有人說穿名牌靴子

其實...這對我來說就只是身外之物

我覺得它夠高也好走不會讓淤泥影響我行動就穿了

為什麼要拍時尚大片

其實只有一開始狀態是好的到後面就是各種狼狽

我雖然沒有像其他人已經在現場幫忙了兩三天,有些

可能甚至更久

不管大家做多少,我對現場每個人都抱持著敬佩之心

我知道我一個人能做的不多

但我希望我也可以有些作為盡些微薄之力

如果要說我有什麼目的性

我的出發點非常簡單,我想幫忙！

不管是能讓更多人重視這個議題還是一種使命感

我覺得我必須去做！

謝謝各位的留言

好的壞的不同聲音我都會接受

這是我身為KOL早就知道會要面對的事

留言我就不一一回覆了

謝謝指教