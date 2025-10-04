獨／鳳小岳「取消宣傳」低調赴花蓮救災！　心疼災民不敢吃便當：給更需要的人

記者蕭采薇／台北報導

花蓮光復鄉因洪災重創家園，各界愛心湧入，也有不少藝人加入救災。有志工意外曝光在現場與演員鳳小岳的合照，才讓他「鏟子超人」的善舉曝光。鳳小岳經紀人透露，前一天他所屬的樂團在宜蘭有演出，隔天一行人臨時決定「一起去花蓮吧！」就這樣搭上火車出發。

▲曾在花蓮拍片的鳳小岳，默默前往災區救災，在現場幫忙搬運物資。（圖／經紀人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。、翻攝自鳳小岳Threads）

鳳小岳經紀人向《ETtoday星光雲》表示，當天本來是要去為新片《陌路兄弟》宣傳，但因為看到花蓮的災情，實在覺得不太適合在這時活動，最後乾脆一行人就去花蓮加入救災的行列。

經紀人透露，現場情況其實還是不太好，而他們一度想去幫忙開挖佛祖街，最後也是在現場志工勸說下放棄，「他們說要先請機器破門，淤泥都很高，而且是真的有點『味道』。有聽說目前為止的失蹤者，滿多都有可能是在這一代。」

▲鳳小岳到光復當「鏟子超人」，幫忙清淤泥、搬物資，全身都被汗水浸濕。（圖／經紀人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



除了幫忙鏟淤泥外，他們也加入幫忙搬物資的行列。而因為一開始不太希望被發現，引來不必要的關注，鳳小岳本來是一直戴著口罩，後來是因為衣服和口罩都被汗水浸濕才拿下。經紀人表示：「我們都覺得其實沒幫到什麼忙，一度小岳還覺得，是不是該把便當讓給更需要的人。現場的志工真的很溫暖，台灣人真的很讚。」

▲鳳小岳（中）新片《陌路兄弟》在花蓮拍攝，不少當時走過的路段，如今都無法通行。（圖／綺影提供）

鳳小岳不久前為新片《陌路兄弟》受訪時才透露，電影也曾在花蓮取景拍攝，因此他也會為災區祈福，希望受困民眾能盡快獲得援助，度過這次嚴峻的考驗。鳳小岳當時表示：「這兩年的天災對於花蓮確實是非常大的考驗，當地居民都相當辛苦。我們電影拍攝時走過的一些道路，現在都還在修復中。希望這次災害的傷亡能降到最低，並順利重建。」