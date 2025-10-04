外送員拒放管理室！阿達訂餐慘遭「整包帶走」 打電話追人：想怎樣

記者潘慧中／綜合報導

阿達（昌璟翔）從《大學生了沒》出道，近年因主持《夜市王》人氣再度翻紅。私下不時會分享生活點滴的他，近日在社群網站寫下一段訂完外送、令他哭笑不得的體驗，立刻引來粉絲討論。

▲阿達沒拿到外送。（圖／翻攝自Threads／atotheda）



阿達最近在Threads透露，外送員將他訂的東西送到指定住址後，「警衛請他放管理室就好」，外送員不但不願配合，最後甚至直接「帶著外送走了」。

▲阿達透露外送員不願意將東西放在管理室。（圖／翻攝自Instagram／atotheda）



對此，阿達當下嘗試聯繫外送員卻徒勞無功，「電話一直忙線……」，讓他相當無奈，「那…大哥…你想怎麼樣啊…？」對於無法完成訂單，他也很擔心退款問題，「這樣能退錢嗎？」

▲阿達一直聯繫外送員卻徒勞無功。（圖／翻攝自Instagram／atotheda）



談到事後處理，阿達感嘆即使想申訴也遇到困境，「我拍照要拍什麼啊？」一連串遭遇讓他既困惑又無奈。有粉絲建議調監視器、打110，「侵占罪成立，看是訂那間店的餐店，如有餐點訂單單號會更好，方便店家查詢車號，車主姓名」，阿達看了不禁直呼專業，但下秒又猶豫了，「那也不至於搞這麼大吧？！」