《回魂計》舒淇暴力巴掌「太舒坦」　影評讚全劇亮點：要重播3遍

記者蕭采薇／台北報導

華語原創影集《回魂計》由《盛夏光年》陳正道、《有生之年》許肇任雙導演聯手執導，以一起詐騙綁架案為背景，探討兩位母親如何將遭判死刑身亡的詐騙首腦復活，踏上仇恨與救贖的暗黑人性考驗。其中舒淇一場巴掌戲，更被影評人稱讚「身心舒坦」。

▲《回魂計》舒淇巴掌成亮點。（圖／Netflix提供）

曾任第九屆金馬亞觀團成員，為公視劇夠、聯合文學、釀電影等平台撰文的影評人麥恩直呼：「只放兩集有點過分，復仇才剛要開始！舒淇那個巴掌真是身心舒坦，剪點完美，上Netflix後我要先來重播這片段三遍！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著口碑提前發酵，《回魂計》被譽為「今年最不容錯過的懸疑影集」，更被影評人點名將引發觀眾對「母愛、復仇與救贖」的深刻討論。

▲《回魂計》口碑提前發酵。（圖／Netflix提供）

集集結獲獎無數的國際級影后舒淇、李心潔領銜主演，雙金影后賈靜雯特別演出，強強聯手飆戲詮釋因女兒身陷詐騙案而展開一連串追查、復仇之路的母親，以及顛覆以往形象，飾演詐騙首腦的影帝傅孟柏，更集結知名泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾特別演出、鍾欣凌、方郁婷、林廷憶、劉主平、陳昕葳、鄭人碩、尹浩宇、李銘忠、喜翔等超豪華卡司，共同打造暗黑懸疑復仇劇。

▲《回魂計》李心潔也是主演之一。（圖／Netflix提供）

Netflix秋季強檔華語原創影集《回魂計》將於10月9日全球上線，尚未播出就已引發高度關注，影集由舒淇與李心潔兩大國際影后領銜主演，搭檔賈靜雯、傅孟柏、鍾欣凌等實力派卡司，作品融合懸疑、驚悚與人性掙扎，更以女性視角切入，描繪母愛與正義間的極限拉扯，開播前就已掀起廣泛討論。