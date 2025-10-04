ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

女星爆陸娛逼演員「陪睡陪喝2選1」
2025秋季香水推薦！9品牌必收清單
蕭敬騰岳父中秋前「又住加護病房」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

高允漢 江語晨 鼓鼓 蕭秉治 蕭蕭 祈錦鈅 Ryu Yuma

《回魂計》舒淇暴力巴掌「太舒坦」　影評讚全劇亮點：要重播3遍

記者蕭采薇／台北報導

華語原創影集《回魂計》由《盛夏光年》陳正道、《有生之年》許肇任雙導演聯手執導，以一起詐騙綁架案為背景，探討兩位母親如何將遭判死刑身亡的詐騙首腦復活，踏上仇恨與救贖的暗黑人性考驗。其中舒淇一場巴掌戲，更被影評人稱讚「身心舒坦」。

▲《回魂計》舒淇巴掌成亮點。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》舒淇巴掌成亮點。（圖／Netflix提供）

曾任第九屆金馬亞觀團成員，為公視劇夠、聯合文學、釀電影等平台撰文的影評人麥恩直呼：「只放兩集有點過分，復仇才剛要開始！舒淇那個巴掌真是身心舒坦，剪點完美，上Netflix後我要先來重播這片段三遍！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著口碑提前發酵，《回魂計》被譽為「今年最不容錯過的懸疑影集」，更被影評人點名將引發觀眾對「母愛、復仇與救贖」的深刻討論。

▲《回魂計》舒淇巴掌成亮點。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》口碑提前發酵。（圖／Netflix提供）

集集結獲獎無數的國際級影后舒淇、李心潔領銜主演，雙金影后賈靜雯特別演出，強強聯手飆戲詮釋因女兒身陷詐騙案而展開一連串追查、復仇之路的母親，以及顛覆以往形象，飾演詐騙首腦的影帝傅孟柏，更集結知名泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾特別演出、鍾欣凌、方郁婷、林廷憶、劉主平、陳昕葳、鄭人碩、尹浩宇、李銘忠、喜翔等超豪華卡司，共同打造暗黑懸疑復仇劇。

▲《回魂計》舒淇巴掌成亮點。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》李心潔也是主演之一。（圖／Netflix提供）

Netflix秋季強檔華語原創影集《回魂計》將於10月9日全球上線，尚未播出就已引發高度關注，影集由舒淇與李心潔兩大國際影后領銜主演，搭檔賈靜雯、傅孟柏、鍾欣凌等實力派卡司，作品融合懸疑、驚悚與人性掙扎，更以女性視角切入，描繪母愛與正義間的極限拉扯，開播前就已掀起廣泛討論。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

回魂計舒淇

推薦閱讀

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」成演藝圈首位公開

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」成演藝圈首位公開

17小時前

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災：微薄之力拋磚引玉

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災：微薄之力拋磚引玉

20小時前

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑認：很怕他大叫

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑認：很怕他大叫

10/2 17:36

「J女郎」江語晨離婚了！　嫁外籍機師9年...揭婚變原因：長年不在家

「J女郎」江語晨離婚了！　嫁外籍機師9年...揭婚變原因：長年不在家

19小時前

信義區見保時捷遭噴「渣男包養」！復仇真相曝光　JKF女郎見狀驚嘆發聲

信義區見保時捷遭噴「渣男包養」！復仇真相曝光　JKF女郎見狀驚嘆發聲

16小時前

救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！祈錦鈅怒宣布寄存證信函

救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！祈錦鈅怒宣布寄存證信函

10/3 11:04

金鐘國婚禮「百名賓客保護新娘」　宋智孝揭震撼場面：沒人拿手機拍

金鐘國婚禮「百名賓客保護新娘」　宋智孝揭震撼場面：沒人拿手機拍

5小時前

救災被逼「跟李多慧一樣素顏」！祈錦鈅遭嗆不真心…PO近拍照：跟我道歉

救災被逼「跟李多慧一樣素顏」！祈錦鈅遭嗆不真心…PO近拍照：跟我道歉

7小時前

玉兔「花光人生積蓄」哭了！投入黑洞原因曝 捧超大孕肚：有夠慌張

玉兔「花光人生積蓄」哭了！投入黑洞原因曝 捧超大孕肚：有夠慌張

3小時前

連假會有更多志工！鍾明軒揭現場實況「1條件不要來」：復原會更辛苦

連假會有更多志工！鍾明軒揭現場實況「1條件不要來」：復原會更辛苦

10/3 11:59

20多歲正妹主播遭乾爹殘殺！前1天「突向她下跪哀求」　監視器畫面曝光

20多歲正妹主播遭乾爹殘殺！前1天「突向她下跪哀求」　監視器畫面曝光

2小時前

救災最難1事「體育生都受不了」！　禾浩辰進災區受傷：不是一般的頑強

救災最難1事「體育生都受不了」！　禾浩辰進災區受傷：不是一般的頑強

8小時前

熱門影音

嘎琳最後一天應援　爆哭揮手告別

嘎琳最後一天應援　爆哭揮手告別
成龍疑似「偷摸容祖兒」　老闆秒換位..影片瘋傳

成龍疑似「偷摸容祖兒」　老闆秒換位..影片瘋傳
張軒睿告別林義雄 眼眶泛紅送「螢幕阿公」

張軒睿告別林義雄 眼眶泛紅送「螢幕阿公」
李多慧「調整工作」赴花蓮救災 感動曝心得：受益良多！

李多慧「調整工作」赴花蓮救災 感動曝心得：受益良多！
胡瓜誇讚小禎小7歲男友　自認眼光好..李進良莫名中槍XD

胡瓜誇讚小禎小7歲男友　自認眼光好..李進良莫名中槍XD
趙露思拍戲出包！　「胸前黏長條物」

趙露思拍戲出包！　「胸前黏長條物」
成龍.王力宏親了！　唱完歌「突然嘴對嘴」

成龍.王力宏親了！　唱完歌「突然嘴對嘴」
影／嘎琳球場痛哭！　「最後一天應援」退出樂天…揮手告別落淚

影／嘎琳球場痛哭！　「最後一天應援」退出樂天…揮手告別落淚
丁禹兮拍戲「馬匹突失控暴衝」！險被甩下馬爆意外

丁禹兮拍戲「馬匹突失控暴衝」！險被甩下馬爆意外
北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好

北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好
恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
57歲夏禕不再婚「好女不侍二夫」　擔心：嫁兩次下地獄會被鋸開

57歲夏禕不再婚「好女不侍二夫」　擔心：嫁兩次下地獄會被鋸開
山下智久問候

山下智久問候

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

容祖兒聽不懂他們笑點　被周深汪蘇瀧狂質問XD

容祖兒聽不懂他們笑點　被周深汪蘇瀧狂質問XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

楊祐寧當三寶爸「轉頭催生張軒睿」　列舉恐怖兒歌：〈泥娃娃〉不是開心的歌

楊祐寧當三寶爸「轉頭催生張軒睿」　列舉恐怖兒歌：〈泥娃娃〉不是開心的歌

小禎認愛小7歲男友：他善良有愛　胡瓜已見過面「很乖，話不多」

小禎認愛小7歲男友：他善良有愛　胡瓜已見過面「很乖，話不多」

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

看更多

【這一幕讓人熱淚】43砲國軍超人救災歸來 民眾夾道揮國旗高喊辛苦了

即時新聞

剛剛
剛剛
11分鐘前0

魏嘉瑩唱一半…大咖女星突闖入：我有任務　竟和五月天阿信有關！

16分鐘前0

韓網紅宋讚養赴花蓮救災「比畫面上的更慘」　感動見證台人團結送暖

18分鐘前0

詹怡宜卸下總編職務　交棒錢麗如節目「不接受置入」

37分鐘前0

秋OUT音樂節陣容全公佈！　不只9m88...超過90組卡司

39分鐘前0

《回魂計》舒淇暴力巴掌「太舒坦」　影評讚全劇亮點：要重播3遍

1小時前41

野生米可白「大稻埕碼頭放風」穿超辣！低胸掉出事業線 0偽裝全被拍

1小時前0

梁舒涵唱新歌竟靠香蕉開嗓：只在錄音室有效

1小時前23

陸女星「10天拍99場吻戲」遭分手！　演員男友逼：要嘛不拍，要嘛分手

1小時前30

貼布超人「揭光復市區實際現況」！邊挖土邊發送：看見我請儘管拿

1小時前11

雙十晚會重磅卡司　胡瓜.白冰冰.陽帆.葉璦菱同台拚場

讀者迴響

熱門新聞

  1. 台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」
    17小時前9053
  2. 演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災
    20小時前4010
  3. 親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲
    10/2 17:3612
  4. 「J女郎」江語晨離婚了！　親揭婚變原因
    19小時前3217
  5. 信義區見保時捷遭噴「渣男包養」
    16小時前304
  6. 救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！
    10/3 11:045872
  7. 金鐘國婚禮「百名賓客保護新娘」　宋智孝揭震撼場面：沒人拿手機拍
    5小時前166
  8. 救災被逼「跟李多慧一樣素顏」
    7小時前5032
  9. 玉兔「花光人生積蓄」哭了！
    3小時前105
  10. 連假會有更多志工！鍾明軒揭現場實況
    10/3 11:598
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合