巴鈺作客被風田喊媽　荒唐對戲想要一起「身體結合」

花蓮好山、好水、好風光，要如何在有限預算吃飽又玩好？TVBS節目《食尚玩家》熱血48小時，本周主持人風田、朵拉和節目大前輩巴鈺組成「花吃小隊」，要在6600元預算內，吃遍6家餐廳，製作單位發下豪語，只要有結餘金額，節目就發獎勵金100倍，大手筆讓朵拉興奮到尖叫連連。

▲朵拉(左起)巴鈺跟風田組成花吃小隊。（圖／TVBS）

巴鈺難得上節目，母愛噴發，頻被風田喊媽，此外，她戲魂大開，對著風田就要上演「身體結合」劇，而朵拉向年輕麵店老闆表白，卻碰了軟釘子，忍不住怨嘆自己還得被拒絕多少次。

▲巴鈺(右)想要跟風田(左)身體結合。（圖／TVBS）



巴鈺早在2017年就主持過《食尚玩家》，她一出場就熱情地連唱帶跳，嚇得風田「倒退嚕」直喊好瘋。3人首次合體，默契頗佳，一路控制預算入住「峇里島度假感民宿」，品嘗「肉汁炸裂美式漢堡」、「麻辣臭豆腐水煎包」、「巷弄預約炭燒鴨胸」等美味。

▲三人笑鬧不斷。（圖／TVBS）

當吃到「超人氣排隊水果可頌」，3人得知開店2小時，產品就會售罄，連忙抬著攝影器具衝下車，風田跑到一半嫌燈架太重，竟讓路人代為保管，所幸成功達陣。巴鈺一路上對風田、朵拉呵護備至，不時替2人擦拭嘴角，風田搞笑稱巴鈺就像媽媽一樣，隨後「謝謝媽媽」、「媽！你先吃」等敬語層出不窮，逗得巴鈺連連笑出聲。



3人到花蓮最南端的赤科山，尋找全台最夢幻、最美麗的黃金花海金針花田，美景催化下，巴鈺和風田即興演出愛人分手戲碼，風田作勢打勾勾保證，一定會重回巴鈺身邊，巴鈺忘情貼臉靠近，鼻孔逐漸往風田翹起的小拇指戳進，朵拉看不下去，跳出來喊卡：「你們兩個都已結婚，不要鬧了！」儘管她阻止隊友們荒謬的「身體結合」劇，但到了最後一站─新話題中式麵食館，見門口掛著「老闆單身」招牌，她靠向25歲年輕老闆，詢問對方是否願意接受大8歲的姊姊，不料老闆只回，還沒想過這方面問題！朵拉拐彎被打槍，仰天吶喊：「我到底還要被拒絕幾次！」