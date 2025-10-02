《全明星》男神赴花蓮　吐救災心聲：會再回來幫忙的

記者王靖淳／綜合報導

颱風樺加沙重創花蓮，釀成慘重災情，演藝圈也迅速展現愛心行動，其中以參加《全明星運動會》打開知名度的男星林敬倫，就在社群發文，透露自己投入花蓮救災的心得感想。貼文一出，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲林敬倫赴花蓮救災。（圖／翻攝自Instagram／seanlins）

林敬倫在文中分享救災教戰守則，希望能為所有，想前往災區的民眾，提供一些心得與建議。他提醒志工們，「盡量用大肌肉群來發力，屁股、大腿、背肌」，並警告如果單靠腰或手，一定一下子就爆了。此外，他也分享自己的「秘密武器」，那就是手持小鋤頭，他大讚這個工具，在面對又硬又黏的泥巴時超好用，能省下不少體力。

▲林敬倫分享救災心得。（圖／翻攝自Instagram／seanlins）



林敬倫強調，救災並非只是體力活而已，「不一定是只有挖土才是幫忙！」同時也透露，現場有許多像是分配物資等，較為靜態的工作，同樣也需要大量的人力。他向所有想前往災區的民眾，溫情提醒務必要量力而為。最後，林敬倫向所有正在災區及曾為災區付出的英雄們，致上最高的敬意，同時也承諾，自己在短暫的休息過後，會再回來幫忙的。