當媽後等7年才回歸！孫藝真現身影院哭到轉身擦淚　廉惠蘭暖心安慰

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「國民女神」孫藝真睽違7年回歸大銀幕，聯手影帝李炳憲與名導朴贊郁，合作最新電影《徵人啟弒》。她近日勤跑電影宣傳，罕見在影迷面前落下眼淚，坦承「隔了7年才能這樣跟觀眾面對面見面，真的太感動了。」這段期間她結婚又生子，熬過空白期再與粉絲見面，情緒難免激動。

▲孫藝真站回觀眾前激動到哭出來。（圖／翻攝自CJ ENM）



孫藝真於9月28日出席電影映後會，卻在輪到她講心得感想時，接過麥克風的瞬間，她的情緒一時湧上，哭到轉過身拭淚，接著才哽咽地說：「「隔了7年才能這樣跟觀眾面對面見面，真的太感動了。」這次隨著電影前往威尼斯影展、坎城影展、釜山影展等地，難得跑行程，再次感受到「電影團隊就像一家人的感覺」。

電影映後會的宣傳行程來到尾聲，孫藝真同時感到很不捨，「看起來這個也是對外正式的最後行程，不知道何時才能再與大家見面，但如果大家多多幫忙，電影突破300萬人次觀看的話，我會再與大家見面的！」現場承諾票房公約。

▲《徵人啟弒》票房在韓開紅盤，台灣即將上映。（圖／翻攝自CJ ENM）



孫藝真透露，自己即將進入新的劇組，因此沒辦法再參與《徵人啟弒》的電影宣傳行程，「我覺得心裡不太好受，但我不會忘記大家給我的愛」，鞠躬向現場影迷致謝，這段幕後花絮也引起粉絲關注，尤其是廉惠蘭站在旁邊不斷拍肩安慰，暖心舉動受到稱讚。