《暴君》孔吉裸上身「肚子驚現一道長疤」　救母切70%肝：是真疤

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣穿越古裝劇《暴君的廚師》已在日前完結，戲劇捧紅主角以及許多配角，其中一位飾演「孔吉」的演員李周安其實出道已7年，但他直到參演本劇才打開知名度，露出精壯腹肌，迷倒大批少女。現年29歲的他，近日受訪被問及當兵規劃，才發現他免役，早在20歲出頭時，便把70%的肝捐給母親，身上留下一條疤，「因為有這個疤痕，媽媽才活著。」

▲▼李周安裸上身時肚子有一道長疤，那道疤是真的。（圖／翻攝自Netflix、李周安IG）



李周安在《暴君的廚師》飾演孔吉一角 ，有著精壯結實的身材，也曾在劇裡裸上身，腹部一道明顯的疤痕引起注目，原以為是特殊化妝效果，沒想到，該道長達半邊腹部的疤痕竟是真的，他的媽媽8年前確診罹患肝癌，為了救母進行肝移植，切除70%的肝。

▲▼李周安飾演孔吉爆紅。（圖／翻攝自李周安IG）



李周安害羞透露，「這也不是值得炫耀的事，但也不是令人丟臉的疤痕，因為有這道疤媽媽才活著，片場有人以為這是特殊化妝，我都會回答『沒有，這是我的疤』。」回想媽媽病危當年，已經是不得不做肝移植的狀況，他清楚記得當時的細節，「病情突然惡化去了醫院，媽媽已經沒了意識，到醫院的時候是晚上7點半，隔天早上5點半馬上就動手術了。」

母親情況非常危急，李周安沒有猶豫馬上答應捐肝，救回媽媽才是他首要任務，所幸移植手術成功，母親病情已在7年前獲得控制並痊癒。最近他透過《暴君的廚師》爆紅，不只媽媽相當開心，連阿姨都炫耀「我們家的明星姪子」，一家人相當可愛。

現年29歲的他，臨界南韓當兵年齡，他也透露自己其實免役，由於捐了70%的肝因此不用當兵。對於日後的工作發展，他笑喊：「我的目標是衣錦還鄉！」