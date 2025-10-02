阿部瑪利亞「被自己騙了10年」！　就醫量身高嚇到：不敢相信

記者劉宜庭／綜合報導

日籍女星阿部瑪利亞是偶像團體AKB48及AKB48 Team TP前成員，來台發展演藝事業，以其自然可愛的個性及流利中文深受觀眾喜愛。時常透過社群平台分享生活點滴的她，近日卻發文透露一件讓她震驚不已的事，自爆長久以來都記錯自己的身高，直呼「被自己騙了大概十年了」，引發網友熱議。

▲阿部瑪利亞意外發現自己長高了。（圖／翻攝自阿部瑪利亞Instagram）



阿部瑪利亞9月30日在Instagram上發文表示，「我要跟大家說一件事，真的是沒想到，我被自己騙了大概十年了」。她解釋，近期因為去看醫生，所以測量了身高，過去一直以來都認為自己的身高是168.2公分，沒想到測量結果出爐，現在的身高竟然是169.7公分，讓她當場嚇了一大跳，「成年了還可以長身高？！」

阿部瑪利亞坦言，過去十年來都以168.2公分的身高在生活，沒想到自己其實已經接近170公分，讓她忍不住驚訝地說：「覺得自己是168.2cm生活跟自己是169.7cm生活不一樣！（雖然說不出哪裡不一樣，就是感覺問題！）真的不敢相信。」

▲阿部瑪利亞率真可愛性格深受粉絲喜愛。（圖／翻攝自阿部瑪利亞Instagram）



貼文一出，立刻吸引大批粉絲留言，許多人紛紛開玩笑表示，「不可能再高了吧」、「可以自稱170了」、「果然是長腿美女」、「欸～～～～蘇勾以！被自己騙了十年」、「還在青春期」，這則有趣的貼文不僅展現了阿部瑪利亞私下迷糊可愛的一面，也意外讓她的「真實身高」曝了光。