米可白被嫌「演媽沒說服力」　站上體重計一看嚇傻：不能再放縱

記者王靖淳／綜合報導

女星米可白平時會透過社群記錄生活，不吝嗇分享私下日常，今（1）日她發文透露，自己在新劇中飾演媽媽的趣事，引發網友們熱烈討論。

▲米可白。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



米可白在文中透露，有網友日前在看到了她的演出片段後，竟留言表示：「米可白現在演媽媽？完全沒說服力啊！哪有這麼年輕的媽媽啦～」面對網友對她「扮相太年輕」的質疑，米可白也在文中揭露，自己為了完美地詮釋角色，所付出的努力。她表示，每次她只要一上戲，就得要立刻變身，不但得把頭髮刷白，還得壓低聲音、語速放慢，甚至還得開啟碎碎唸模式，才能讓自己符合劇中的媽媽形象。

▲米可白被嫌演媽沒說服力。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



米可白也坦言，這次演媽媽其實還是有一點好處。她表示，因為劇中角色衣服都包緊緊，所以就算她胖一點也合理。不過她卻在文末崩潰表示，今天站上體重機一看，發現體重已來到58.8公斤。這個驚人的數字，讓她當場嚇傻，只能不斷地在心理自我安慰，這一切都是角色需要，才能稍稍地平復自己的心情，「等殺青後，我真的要好好減肥了，不能再繼續放縱！」