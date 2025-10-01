曾同台天王Rain！　神秘創作新人擁「7千萬點擊」強勢出輯

▲ 政學zedx推出新單曲〈對不起我無法像昨天一樣愛你 yesterday.〉。（圖／無有文化提供）

記者翁子涵／台北報導

樂壇新星政學zedx推出新單曲〈對不起我無法像昨天一樣愛你 yesterday.〉，他在數位串流累積逾七千萬點擊，甚至曾登上馬來西亞Borneo Sonic音樂節，與韓國天王Rain、歌手Jessi等國際巨星同台飆唱，更預告年底將發行首張專輯《noise.》，而他拍攝新歌MV期間竟遭遇豪大雨，導致外景地慘遭淹沒，劇組緊急改戲。

▲▼ 政學zedx演技被讚像科班出身。（圖／無有文化提供）



首次參與MV拍攝的政學zedx，這次挑戰難度極高，在片中與女主角飾演一對糾結於「有毒關係」的情侶，透過細膩的演繹，他將被過往傷痛束縛的矛盾狀態真實呈現：即便生活如常，眼前之人卻顯得陌生而令人恐懼。整支 MV 以壓抑氛圍鋪陳，虛實交錯的故事架構營造出神秘與詭譎的異色世界。政學 zedx 在片中表現沈默、焦慮、癲狂、崩潰等多層次情緒，甚至讓現場工作人員驚呼「根本是科班出身！」他事後笑說：「希望用最真實的情感表達，能讓大家有更多共鳴。」

政學分享自己是一位電影迷，從A24文藝片到好萊塢大片都有涉獵，他平時習慣揣摩演員心境、共感影像情緒，並將自己沈浸於畫面故事中，這次演出，他甚至聯想到電影Aftersun（《日麗》）與La Haine（《恨》）中主角的情緒波動，懊悔、衝動、混亂等矛盾交錯的狀態，讓他不禁投射到自身過往的感情經歷，成為角色詮釋的能量來源。意外的是，這次初試啼聲不僅完成挑戰，更讓他對表演產生濃厚興趣：「如果未來有夠吸引我的劇本和角色，我會想要多方嘗試！」

帶著新作回歸的政學zedx也預告將在今年底推出首張專輯《noise.》。專輯以「腦中雜訊編織成為音樂」為核心概念，收錄2020至2025年間最珍貴的創作。政學zedx表示，比起緊張更多的是期待：「期待這些歌不再只屬於我，終於能被大家聽見。」

