47歲男星一個月連收3喜訊！　「代表台灣」亞洲創意角逐大獎

記者黃庠棻／台北報導

男星徐灝翔憑藉大愛劇《生日快樂》入圍2025年亞洲創意大獎的男配角獎，他在劇中飾演一位罹患頭頸癌末病人，精湛的演技細膩詮釋在安寧病房中的情緒轉折。

▲徐灝翔憑藉《生日快樂》入圍亞洲創意大獎。（圖／大愛電視提供）

徐灝翔近期喜事連連，月初才在2025亞洲影視內容大獎獲得最佳男配角、月中入圍第60屆金鐘獎最佳男配角，最新消息則是在2025年亞洲創意大獎（Asia Academy Creative Awards，簡稱AACA）入圍了最佳男配角，成為臺灣唯一代表，要跟來自澳洲、香港、印度、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國七個國家地區，一起角逐大獎。

▲徐灝翔月初剛奪下2025亞洲影視內容大獎最佳男配角。（圖／記者徐文彬攝）

在《生日快樂》中，徐灝翔飾演住在花蓮「心蓮病房」的癌末病人，原本眼神兇狠、身上有刺青，仍帶有戾氣，在心蓮大家庭的愛和關懷中逐漸改變，最後變成了心蓮病房的「里長伯」。

因為是癌末的病人，接演前徐灝翔有跟自己的外科醫師朋友們做田調，確認癌症末期病徵，再跟導演討論，把部分台詞，轉換成「呼吸聲」來呈現情緒與狀態。特別是他一向都是演出比較有精神、或是霸氣的角色。這次挑戰癌末狀態，他說道「所以我要放掉身上很多的肌肉和力量、同時也需要調整我的眼神，變得更疲累。這個是比較難處理的部份」。

▲徐灝翔憑藉《生日快樂》入圍亞洲創意大獎。（圖／大愛電視提供）

事實上，徐灝翔目前已經年近50歲，笑說自己在表演上不但沒有代表作，也一直都是在劇組擔任表演指導的角色，直到演出《生日快樂》收到接二連三的入圍通知「我才敢很勇敢的跟自己說，我不但很會教表演，我也是一個認真演戲、會演戲的演員」。

▲徐灝翔憑藉《生日快樂》入圍亞洲創意大獎。（圖／大愛電視提供）

而徐灝翔認為演員這條路，他一路走來很不平順，還需要斜槓導演、秀導、製作、教課等工作來維生。但這次接二連三入圍更確認他認真、努力磨練演技、評審們是看得見的、而且在乎的。徐灝翔鼓勵所有跟他一樣，還走在演員這條道路上的朋友們「我們就持續認真、努力、不放棄，總有一天，我們流下的汗水、淚水，會在某個意外的時刻，綻放出不可思議的光芒！」